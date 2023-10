Hamadi Boubakri rassure quant à la disponibilité de l’eau potable

Imprimer

Commentant la décision de prorogation de la décision de rationnement de l’eau potable, le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Hamadi Boubakri, s’est montré rassurant quant à la disponibilité de l’eau potable pour les mois à venir.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Sbeh Ennes, il a annoncé, au micro de Jihene Miled, que les barrages de la Tunisie étaient remplis à 26% actuellement soit 600 millions de mètres cubes.

Interpellé sur l’impact de cette décision sur le secteur agricole, Hamadi Boubakri a expliqué que cela n’aurait pas de répercussions sur les récoltes actuelles mais plutôt sur le long terme relevant l’incidence de l’interruption de l’irrigation sur les productions agricoles.

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydriques a décidé, la semaine dernière, de proroger la décision de rationnement de l’eau et d’interdire certains usages. Selon le document diffusé par le département, la décision résulte des années de sécheresse successive et des faibles quantités d’eau disponibles dans les barrages.

Le ministère avait, rappelons-le, mis en place d’un système de roulement conjoncturel pour l’approvisionnement en eau potable. Les agents de la Sonede, les agents assermentés, habilités relevant du ministère de l’Agriculture ainsi que tous les agents des forces de l’ordre avaient été chargés de veiller à l’application de cette décision. Tout contrevenant risque les sanctions mentionnées dans le Code des eaux notamment l’article 158 et l’article 44 du décret gouvernemental N°2017-157 du 19 Janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable.

N.J.