La situation financière de la BFPME est devenue très critique, selon les commissaires aux comptes

Imprimer

La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) a publié ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, avec quatorze mois de retard. Pire, les commissaires aux comptes de l’établissement bancaire ont indiqué que la situation financière de la banque est très critique et qu’il y a une menace sérieuse sur sa solvabilité.

Il en ressort que la banque a réalisé un déficit de 5,88 millions de dinars fin 2021 contre 10,49 millions de dinars (MD) fin 2020 (après modification comptable). La banque accuse ainsi des pertes cumulées totalisant, à la clôture de l'exercice 2021, un montant de 108,06 MD, engendrant une situation nette comptable négative de l’ordre de 11 MD. Selon les informations post AGO, les résultats reportés ont atteint -113,94 MD au 31 décembre 2021.

L’établissement bancaire a enregistré une baisse de 14,83% de ses produits d'exploitation bancaire, qui sont passés de 12,40 MD fin 2021 à 10,56 MD fin 2022. Idem, les charges d'exploitation bancaire ont diminué de 3,58% passant de 3,24 MD à 3,12 MD entre fin 2020 et fin 2021.

Le produit net bancaire (PNB) a diminué de 18,81% atteignant 7,44 MD fin 2021 contre 9,17 MD fin 2020. Le résultat d’exploitation s’est situé à 5,86 MD fin 2021 contre 12,26 MD fin 2020, en diminution de 52,20%.

Notons que les commissaires aux comptes ont émis plusieurs réserves dans leur rapport. « La situation de la Banque s’empire davantage, et nous vous informons qu’à la date de rédaction du présent rapport, la situation financière est devenue très critique et menace sérieusement la solvabilité de la Banque et sa capacité à honorer ses engagements financiers », lit-on dans ce document.

Dans le paragraphe d’observations, les commissaires aux comptes font état de plusieurs lacunes, notamment que la banque aurait dû réduire ou d’augmenter son capital d’un montant égal au moins à celui des pertes, en application des dispositions de l’article 388 du code des sociétés commerciales, mais cela n’a pas été fait.

I.N