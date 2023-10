Dilou : la Haica a refusé d’appliquer l’interdiction du traitement médiatique des affaires de complot

Samir Dilou a commenté, lundi 2 octobre 2023, l’affaire de l’instruction judiciaire contre les deux avocates et membres du comité de défense des détenus politiques, Dalila Ben Mbarek Msaddek et Islem Hamza, pour avoir contrevenu à l’interdiction de traitement médiatique des affaires de complot contre la sûreté de l’État.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission impossible sur IFM, il a réaffirmé au micro de Borhen Bssais que cette décision était illégale rappelant que l’interdiction du traitement médiatique des affaires de complot avait été adressée au président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) alors que l’instance était suspendue.

Il a rappelé, également, qu’un membre de la Haica avait avancé que l’instance n’était pas concernée par cette décision. Samir Dilou a relevé que les avocats n’étaient pas affiliés à la Haica assurant que celle-ci n’a pas informé ses affiliés de la décision en question en plus d’avoir refusé de l’appliquer.

Après un passage sur radio Shems FM durant lequel Islem Hamza a évoqué plusieurs éléments de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État dont sont accusés ses clients, plusieurs informations ont circulé annonçant des poursuites à son encontre pour avoir enfreint les dispositions du décret interdisant le traitement médiatique de dossiers de complot contre l’État.

Me Msaddek, également, poursuivie dans cette même affaire, indique que les motifs derrière cette instruction c’est qu’elles ont demandé qu’on interroge les ambassadeurs étrangers dans l’affaire de complot contre l’État dans laquelle il y a une bonne vingtaine d’hommes politiques en prison et plus d’une cinquantaine de prévenus parmi les personnalités publiques.

Le président de l’ordre régional des avocats de Tunis, Laroussi Zguir, a, lui, signalé, que l’interdiction de traitement médiatique des affaires de complot contre l’État ne concernait que la Haica et ses affiliés.

N.J.