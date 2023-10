Décès d'une étudiante dans un foyer universitaire : la porte était ouverte selon le directeur régional de la Protection civile

Le Colonel-major et directeur régional de la Protection civile de Monastir, Jalloul Jaballah a indiqué que les équipes de secours n’ont pas eu de problème à intervenir durant le 29 septembre 2023 au niveau du foyer universitaire à Ksar Helal. « La porte du foyer était ouverte », a-t-il assuré.

S’exprimant le 2 octobre 2023 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Jalloul Jaballah a précisé que des étudiantes avaient contacté les services de la Protection civile le vendredi 29 septembre 2023 à 6h55 afin de secourir l’étudiante. Les équipes de la Protection civile sont arrivées sur les lieux à 6h58, car le foyer se trouve à 200 mètres de la caserne. Il a indiqué que l’unité a pu accéder au foyer universitaire puis à la chambre de la défunte.

Cette déclaration est totalement à l’opposé de ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. À la date du 29 septembre 2023, plusieurs sources ont affirmé qu’une étudiante à l’Iset de Ksar Helal est morte suite à un malaise. On aurait contacté la Protection civile, mais celle-ci n’a pas pu intervenir, car la porte du foyer universitaire était fermée et le gardien absent. Une enquête sur la mort de l’étudiante a été ouverte, selon une déclaration du substitut du procureur de la République et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jha, vendredi 29 septembre 2023. Le gardien de nuit, tenu pour premier responsable de la fermeture de la porte, a été arrêté.

« On l’a emmené vers l’hôpital et l’unité de la protection civile est retournée à la caserne à 7h15… Tout est enregistré… Les applications, les caméras et les systèmes informatiques affirment cela… Nous voulons répondre aux attentes de nos citoyens… Nous avons ouvert une enquête… Après vérifications, nos données confirment ces faits… Le ministère public a ouvert une enquête… Toute personne ayant plus d’informations peut saisir la justice… Nous restons à la disposition de la justice », a ajouté Jalloul Jaballah dans la même déclaration.

Le directeur régional de la Protection civile de Monastir a expliqué que l’équipe chargée d’intervenir avait été interrogée sur la question de la porte fermée. Il a précisé que l’équipe déployée ne comprenait qu’une ambulance et qu’elle ne disposait pas du matériel nécessaire pour forcer une porte. Jalloul Jaballah a assuré qu’une porte fermée n’était pas un obstacle pour la Protection civile et que les équipes étaient capables d’intervenir malgré cela.

S.G