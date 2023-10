Ons Jabeur, Zied El Heni, Chaima Issa… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 30 septembre au 1er octobre 2023 :

Ons Jabeur remporte le tournoi de Ningbo

La tenniswoman tunisienne a remporté le tournoi de Ningbo, samedi 30 septembre 2023. Elle a eu raison de son adversaire, la Russe, Diana Shnaider (85e) en deux sets par : 6-2 ;6-1. Il s’agit du cinquième titre en carrière d'Ons Jabeur sur le circuit WTA. Avec cette victoire, la Tunisienne gagne 250 points, très précieux, à la veille de l’Open de Pékin en catégorie 1000.

Zied El Heni entame une grève de la faim

Le journaliste et chroniqueur radio, Zied El Heni a annoncé qu'il entame une grève de la faim en guise de protestation. Il proteste contre « l’injustice, le non-respect de la loi et la destruction des institutions de l’État tunisien », a-t-il écrit sur son profil Facebook samedi 30 septembre 2023. Zied El Heni a annoncé qu’il a entamé une grève de la faim en guise de solidarité avec plusieurs détenus, à savoir : - Le détenu politique Jaouhar Ben Mbarek. Ce dernier a été arrêté dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État à la date du 25 février 2023 et a entamé une grève de la faim le 26 septembre 2023.

Chaima Issa comparait devant le Tribunal militaire

Le comité de défense des détenus politiques dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a rendu public un communiqué, ce soir dimanche 1er octobre 2023, dans lequel il informe que la chambre criminelle près le Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, examinera le mardi 3 octobre 2023, l’affaire de la militante Chaima Issa sur fond d’une déclaration médiatique. Le comité de défense appelle tous les avocats à être présents en masse pour soutenir la militante Chaima Issa dans ce procès politique.

Des pages virulentes envers le régime disparaissent de Facebook

Plusieurs pages et profils soutenant ou s’opposant au chef de l’État, Kaïs Saïed, ont vu le jour sur Facebook depuis l’annonce des mesures exceptionnelles à la date du 25 juillet 2021. La plus célèbre d’entre elles est celle baptisée « Sayeb Salah » (سيّب صالح). Très virulente envers le régime, elle avait fait fuiter les enregistrements des échanges entre la journaliste Charazed Akecha et le président provisoire du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi. Cette page connue pour ses critiques virulentes adressées au pouvoir en place a disparu, à la date du 30 septembre 2023, de Facebook. Trois autres pages connues pour leur farouche opposition au pouvoir en place ne sont, également, plus accessibles. Il s’agit de « Hasdrubal »(صدربعل), « Tunisie politique » (تونس السياسيّة) et « L'insurgé algérien de la sécurité et de l’information » (المارد الجزائري للأمن و الإستعلام).

La Tunisie condamne fermement l’attentat d’Ankara

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, dimanche 1er octobre 2023, assurant que la Tunisie a fermement condamné l'attentat terroriste perpétré, au cœur de la capitale turque Ankara, et qui a visé l'établissement de la Direction générale de la sécurité. La Tunisie a exprimé sa pleine solidarité avec la Turquie, soulignant qu’elle rejette toute forme de violence, de terrorisme et d'extrémisme. La Tunisie a appelé également la communauté internationale à la conjugaison des efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme et assécher ses sources.