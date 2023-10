Le CRLDHT appelle à former un front de soutien aux détenus politiques

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme (CRLDHT) a rendu public un communiqué, le 30 septembre réaffirmant son soutien aux avocats de la défense dans l’affaire dite de complot notamment Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek, tout en réclamant la libération de tous les détenus politiques et d’opinion.

Le CRLDHT rappelle que deux d'entre eux ont entamé une grève de la faim il y a trois jours : Jaouhar Ben Mbarek suivi de Rached Ghannouchi, président du parti Ennahdha. D’autres détenus politiques s’apprêtent à rejoindre cette protestation à laquelle toutes les forces démocratiques et éprises de justice doivent apporter soutien et solidarité, indique l'organisation.

Par ailleurs, le Comité a fait savoir que la réunion publique de soutien aux familles des prisonniers politiques en Tunisie organisée par le CRLDHT qui s’est tenue le 28 septembre 2023 à Paris, a donné lieu à des témoignages poignants : les familles des prisonniers politiques ont raconté le calvaire que vivent les détenus et la souffrance qu'elle engendre pour leurs proches depuis maintenant plus de sept mois.

Face à un tel déni de justice, le CRLDHT appelle à former un front de soutien aux détenus politiques rassemblant toutes les forces vives et sensibilités politiques afin de mettre fin à cette situation totalement inique.





S.H