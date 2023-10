Hatem Nafti entame une grève de la faim en soutien à Jaouhar Ben Mbarek

L’essayiste et militant, Hatem Nafti a annoncé, dimanche 1er octobre 2023, avoir entamé une grève de la faim depuis minuit en soutien au prisonnier d’opinion Jaouhar Ben M'barek et à tous les détenus d’opinion actuellement emprisonnés.







Dans un statut publié sur sa page Facebook, Hatem Nafti indique : « Devant l’ambassade de la « République » tunisienne en France, j’annonce avoir entamé une grève de la faim depuis minuit en soutien à mon ami, le prisonnier d’opinion Jaouhar Ben M'barek et à tous les détenus d’opinion qui croupissent dans les geôles du dictateur fasciste et raciste Kaïs Saïed depuis plus de sept mois.

Nous sommes face à un régime qui a mis au pas la justice et qui foule au pied la présomption d’innocence. Rappelons que le « Duce » fasciste a prévenu les magistrats qui auraient l’outrecuidance d’innocenter les prisonniers politiques, d’être considérés comme leurs complices. Le dictateur s’est arrogé le droit de révoquer n’importe quel juge sur la foi d’un simple rapport de police. Le voilà qui harcèle les avocats des prisonniers politiques, à commencer par Me Islem Hamza et Me Dalila Ben Mbarek Msaddek, la sœur de Jaouhar!

Le régime et ses services de répression persécutent les voix qui critiquent le projet arriéré du président et laissent impunis les sbires du système qui déversent leur haine et leurs calomnies sur les opposants. Dites à Monsieur propre que l’application sélective de la loi est une forme de corruption.

Nous allons vaincre et nous allons demander des comptes aux suppôts du régime! ».





Le dirigeant du Front de salut national, Jaouhar Ben Mbarek, a annoncé, mardi 26 septembre 2023, qu’il avait entamé une grève de la faim ouverte. Le comité de défense a indiqué que cette décision a été prise pour protester contre ce qu’il qualifie de mascarade judiciaire conduite par le juge d’instruction au bureau 36 près le pôle judiciaire antiterroriste.

