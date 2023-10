Zied El Heni, un modèle de courage et de bravoure

Imprimer

Notre confrère Zied El Heni entame aujourd’hui une grève de la faim de trois jours, malgré sa santé chancelante. Une grève pour protester contre le régime de Kaïs Saïed avec les multiples procès et arrestations intentés contre les hommes politiques, les militants des Droits de l’Homme et les journalistes.

Lui-même est frappé d’une interdiction de voyage et d’une série d’affaires judiciaires montées de toutes pièces par le régime putschiste.





En matière de militantisme contre l’autocratie, Zied El Heni connaît un rayon. Il s’est déjà opposé frontalement au régime de Ben Ali quand tout le monde se taisait. Face à la troïka, il était sur tous les plateaux pour protester contre les dérives des islamistes et des révolutionnaires autoproclamés. Sa plume acerbe et son ton offensif ont toujours dérangé les régimes autocratiques, mais malgré les intimidations judiciaires et les détentions préventives, Zied El Heni ne s’est jamais laissé intimider.





Sa bataille d’aujourd’hui n’est qu’un nouvel épisode de ce feuilleton sans fin que mènent les Tunisiens contre leurs régimes politiques. En dépit du silence affligeant et lâche de la majorité des politiciens, des intellectuels (artistes, académiciens, écrivains…) et de ceux qui se disaient militants après le 14 janvier 2011, Zied El Heni continue son combat. Et il n’est pas seul.





Photo prise dimanche 1er octobre 2023 au domicile de Zied El Heni en compagnie de Nizar Bahloul, journaliste et directeur de Business News.