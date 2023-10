Zied El Heni entame une grève de la faim

Imprimer





Le journaliste et chroniqueur radio, Zied El Heni a annoncé qu'il entame une grève de la faim en guise de protestation. Il proteste contre « l’injustice, le non-respect de la loi et la destruction des institutions de l’État tunisien », a-t-il écrit sur son profil Facebook samedi 30 septembre 2023.

Zied El Heni a annoncé qu’il a entamé une grève de la faim en guise de solidarité avec plusieurs détenus, à savoir :

- Le détenu politique Jaouhar Ben Mbarek. Ce dernier a été arrêté dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État à la date du 25 février 2023 et a entamé une grève de la faim le 26 septembre 2023.

- Le journaliste de Mosaïque Fm, Khalifa Guesmi. Il a été poursuivi et condamné en vertu de la loi de lutte contre le terrorisme. Le journaliste a écopé de cinq ans de prison alors qu’il n’avait fait que rapporter un scoop lié à une intervention sécuritaire.

- La journaliste Chadha Hadj Mbarek ayant été arrêtée le 21 juillet 2023 dans le cadre de l’affaire Instalingo. Zied El Heni a assuré qu’elle était victime d’une injustice.

- Tous les journalistes victimes de harcèlement et d’intimidations en raison de leur attachement à leur indépendance et toutes les institutions médiatiques qu’on tente d’affamer et de soumettre.

- Tous les prisonniers politiques et tous les citoyens injustement détenus.

- Les avocates et membres du comité de défense des détenus politiques dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek. Celles-ci sont ciblées en raison de leur intention de dévoiler la vérité au sujet de cette affaire, selon ses dires.



- Les magistrats injustement révoqués et exclus, malgré avoir obtenu gain de cause auprès de la justice.

- Le tribunal administratif qui a été malmené et maltraité par les meneurs du coup d’État.

Zied El Heni a précisé qu’il mènera depuis son domicile une grève de la faim et s'astreindra au silence durant trois jours afin de manifester pour la dignité, la liberté et au sujet de principes sur lesquels il restera intransigeant.