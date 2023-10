Des pages virulentes envers le régime disparaissent de Facebook

Plusieurs pages et profils soutenant ou s’opposant au chef de l’État, Kaïs Saïed, ont vu le jour sur Facebook depuis l’annonce des mesures exceptionnelles à la date du 25 juillet 2021. La plus célèbre d’entre elles est celle baptisée « Sayeb Salah » (سيّب صالح). Très virulente envers le régime, elle avait fait fuiter les enregistrements des échanges entre la journaliste Charazed Akecha et le président provisoire du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi.





Cette page connue pour ses critiques virulentes adressées au pouvoir en place a disparu, à la date du 30 septembre 2023, de Facebook. Trois autres pages connues pour leur farouche opposition au pouvoir en place ne sont, également, plus accessibles. Il s’agit de « Hasdrubal »(صدربعل), « Tunisie politique » (تونس السياسيّة) et « L'insurgé algérien de la sécurité et de l’information » (المارد الجزائري للأمن و الإستعلام).

Des personnes proches des cercles du pouvoir en place ont relayé l'information en soutenant qu'il s'agissait du fruit de la politique gouvernementale visant à lutter contre un complot menaçant la sûreté de l'État. Rappelons dans ce sens que Facebook avait refusé à plusieurs reprises de se soumettre à ce genre de requête et que le géant des réseaux sociaux s’opposait totalement à ce genre de pratique même dans des affaires terroristes. L’explication la plus plausible quant à la fermeture des pages serait un nombre considérable de signalements émis par les utilisateurs de la plateforme. D'ailleurs, aucun représentant des autorités tunisiennes n'a annoncé que la disparition de ces pages était liée à une requête déposée par le gouvernement tunisien auprès de Facebook.

Pour rappel, les ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Technologies de la Communication ont affirmé dans un communiqué conjoint, rendu public, mercredi 23 août 2023, que : « Des poursuites judiciaires ont été engagées pour révéler l'identité des propriétaires, des utilisateurs de pages, de comptes et de groupes sur les réseaux sociaux qui exploitent ces plateformes pour produire, promouvoir, diffuser, transmettre, ou préparer de fausses nouvelles, déclarations, rumeurs, ou des informations fallacieuses dans le but de diffamer, de dénigrer, d'attaquer les droits d'autrui, de porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre social, ainsi que de porter préjudice aux intérêts de l'État tunisien et de chercher à ternir ses symboles ».

Les trois ministères ont averti que : « toute personne contribuant ou participant à la diffusion de contenu d'un site ou d'une page faisant l'objet de poursuites judiciaires ou pénales, de quelque manière que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire tunisien, s'expose aux mêmes poursuites ».





