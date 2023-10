Le comité de défense des détenus politiques appelle l'Ordre des avocats à défendre ses affiliés

Le comité de défense des détenus dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a indiqué que la section de Tunis de l’Ordre national des avocats de Tunisie a été informée de l’entame de poursuites judiciaires contre les avocates Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek.

Le comité de défense est revenu, dans un communiqué du 30 septembre 2023, sur les nombreuses poursuites engagées à l’encontre de ses membres. Le comité a dénoncé ce genre de pratique et a appelé l’Ordre national des avocats de Tunisie à jouer son rôle et à défendre, conformément à ses principes et à ses positions du passé, ses affiliés.

Le comité de défense a considéré que le poursuites visant Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek s'inscrivaient dans le cadre du harcèlement et de l’intimidation des membres du comité de défense. Il a considéré que les affaires visant les avocats défendant les activistes politiques de l'opposition étaient montées de toutes pièces.

Le comité de défense a réitéré son engagement dans la défense des accusés de complot contre la sûreté de l’État. Il a assuré qu’il fera face à l’injustice et que ces poursuites ne feront qu’encourager ses membres dans l’exercice de leur profession et dans la défense des droits et des libertés : « Le comité de défense continuera à barrer la route aux dépassements et à mettre à jour les atteintes aux droits fondamentaux et les mesures contraires à la procédure », lit-on dans le texte du communiqué.



Par ailleurs, le comité a affirmé que les détenus étaient injustement emprisonnés et qu’ils n’avaient pas commis de crimes. Il a, également, indiqué que toutes poursuites visant l’un de ses membres représentaient une agression visant son intégralité. Le communiqué a mis l’accent sur le soutien mutuel et la solidarité unissant les avocats de la défense.