Tajani : la Côte d'Ivoire et la Guinée délivreront désormais des visas pour la Tunisie

Imprimer

Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération italien, Antonio Tajani, a indiqué, selon une déclaration, relayée mercredi 27 septembre 2023, par l’agence Nova, que les accords diplomatiques progressent sur la question des migrants.

« La collaboration continue, les flux en provenance de Tunisie peuvent être stoppés. Nous avançons également avec la Côte d'Ivoire et la Guinée pour renvoyer les immigrants illégaux originaires de ces pays. La Côte d'Ivoire délivrera également des visas à ses citoyens souhaitant se rendre en Tunisie, afin d'éviter des passages suspects vers l'Europe. La Guinée fera de même », a-t-il affirmé.

Depuis le début de l'année 2023 jusqu'au 14 septembre, au moins 85.564 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes en provenance des côtes tunisiennes, soit une augmentation de plus de 360% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le 16 juillet dernier, un Mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) a été signé en présence du président de la République, Kaïs Saïed, de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen et du Premier ministre néerlandais démissionnaire Mark Rutte, au palais présidentiel de Carthage. Il s’agit d’un partenariat stratégique et global.

Depuis, cet accord peine à être mis en œuvre et semble contesté par certaines parties européennes. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s’est rangée du côté des voix critiques qui s’opposent au mémorandum d’entente.

Selon plusieurs médias étrangers, dans une lettre adressée à la Commission européenne, Mme Baerbock a exprimé son point de vue notant que la question des droits de l'Homme et les vices de procédure inhérents à la conclusion de cet accord ont écarté la possibilité d’en faire un modèle à suivre.

Plusieurs responsables européens ont dit leur opposition à ce MoU signé à l’initiative de la présidente du Conseil Italien, Giorgia Meloni. La semaine dernière, plusieurs députés européens, dont la Belge Assita Kanko, ont fortement critiqué ce MoU alors que 2.000 migrants clandestins venant de Tunisie accostaient à Lampedusa durant les dernières 24 heures.

La porte-parole de la Commission européenne, Anna Pisonero, annonçait, vendredi dernier, que l’Union européenne accordera 127 millions d’euros à la Tunisie pour la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en juillet.

Selon la même source, soixante millions seront versés en guise d’aide budgétaire et 67 millions dans le cadre d’un pack d’assistance opérationnelle pour appuyer la coopération avec la Tunisie en matière de la lutte contre la migration irrégulière.

M.B.Z