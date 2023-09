Commission européenne, Russie, Ennahdha, Jaouhar Ben Mbarek… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 septembre 2023.

La Commission européenne dit évaluer avec la Tunisie le meilleur moment pour la visite de sa délégation

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré, mardi 26 septembre 2023, à l'Agence Nova qu’entre l'Union européenne et la Tunisie, « il y a des contacts réguliers, tant au niveau politique que technique, à Bruxelles et au sein de la délégation de l'UE à Tunis, afin de poursuivre les travaux sur la mise en œuvre des cinq piliers prévus dans le mémorandum d'entente ». S’exprimant à propos de la décision du président de la République, Kaïs Saïed de reporter à une date ultérieure la visite d'une délégation de l'exécutif de l'UE en Tunisie, initialement prévue pour ce week-end, le porte-parole a précisé : « L'UE a proposé d'envoyer cette semaine une délégation de fonctionnaires de la Commission pour poursuivre les discussions sur la mise en œuvre du mémorandum,

Sergueï Lavrov : la Tunisie fait partie des partenaires commerciaux majeurs de la Russie

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a souligné, lors d’une conférence de presse conjointe, tenue, mardi 26 septembre 2023, à Moscou, avec le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, que « la Tunisie fait partie des partenaires commerciaux majeurs de la Russie sur le continent africain pendant le premier semestre de 2023 ». « Les échanges commerciaux ont dépassé 1,2 milliards de dollars, c’est un bon indicateur compte tenu des conditions dans le monde et il a été convenu de continuer l’augmentation des achats de produits d’origine tunisienne, notamment les produits agricoles, le textile et tout ce qui est très prisé par le consommateur russe », a déclaré Sergueï Lavrov.

Appareil secret d'Ennahdha : l'affaire transférée au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme

La juge d’instruction près le tribunal de première instance de l’Ariana chargée de l’affaire de l’appareil secret a décidé de se dessaisir de l’affaire au profit du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Un membre du comité de défense de l’affaire des Martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a confié à Business news que la juge d’instruction s’était dessaisie de l’affaire en raison de sa qualité terroriste. La décision a été prise avant la date du 15 septembre 2023.

Jaouhar Ben Mbarek entame une grève de la faim ouverte

Le dirigeant du Front de salut national, Jaouhar Ben Mbarek, a annoncé, mardi 26 septembre 2023, qu’il avait entamé une grève de la faim ouverte. Le comité de défense a indiqué que cette décision a été prise pour protester contre ce qu’il qualifie de mascarade judiciaire conduite par le juge d’instruction au bureau 36 près le pôle judiciaire antiterroriste.

Faouzi Zayani : l’huile d’olive pourrait se vendre à 33,5 dinars le litre

Tout comme plusieurs autres produits agricoles et alimentaires, l’huile d’olive n’échappe pas à la hausse des prix. Selon les dernières prévisions, l’huile d’olive se vendrait à plus de trente dinars le litre. Des prévisions préoccupantes pour les consommateurs dans un pays producteur d’huile d’olive. « On n’y peut rien. On ne peut pas contrôler les prix », a affirmé Faouzi Zayani, expert en politique agricole et en développement durable, dans une intervention téléphonique dans l’ « émission impossible » sur IFM, mardi 26 septembre 2023.