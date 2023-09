Attayar dénonce : la récente déclaration de Macron reflète une mentalité colonialiste

Imprimer

Le parti Attayar a rendu public un communiqué, mardi 26 septembre 2023, pour condamner la déclaration récente du président français Emmanuel Macron, dans laquelle il exprimait sa volonté d'envoyer des experts et du matériel pour surveiller la migration en provenance des côtes tunisiennes vers l'Europe.

Attayar a estimé que cette déclaration reflète une mentalité colonialiste encore présente chez certains dirigeants de la rive nord de la Méditerranée.

Dans ce contexte, le parti a tenu à rappeler au président français que la Tunisie est un État souverain depuis 1956 et qu'elle exerce sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et de ses frontières depuis le départ du dernier colon français en 1963, une indépendance pour laquelle les Tunisiens ont sacrifié leurs vies.

Il a, également, rappelé au gouvernement français qu'il était prêt, à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011, à envoyer une aide logistique et sécuritaire pour réprimer la révolution et soutenir le régime dictatorial de Ben Ali. Attayar a ajouté que les autorités françaises n’avaient pas sérieusement contribué pendant les onze années de transition démocratique à soutenir la démocratie tunisienne, « même avec un projet économique structurel, laissant planer le doute concernant ses intentions de soutenir un véritable partenariat basé sur le respect de la souveraineté, le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'Homme ».

Attayar a renouvelé son rejet de l'accord de coopération signé avec la partie européenne, en l'absence totale de la volonté populaire tunisienne, et son refus que la Tunisie « joue le rôle de garde-frontières de l’Europe ou qu'elle devienne une terre de déportation forcée pour les migrants, après que l'Europe a sélectionné parmi eux ceux qui servent son économie et comblent son déficit démographique ».

Au final, le parti a souligné que l'approche de la question migratoire ne peut se faire que dans le cadre d'une approche globale et universelle « qui prenne en considération les aspects historiques, économiques, sociaux et environnementaux, et qui respecte pleinement les droits universels de l'Homme, notamment la liberté et le droit à la mobilité et à une vie décente ».

Le président français, Emmanuel Macron, s'était exprimé, dimanche 25 septembre 2023, à l'occasion d'une interview aux 20-Heures de TF1 et France 2.

Interrogé par Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse, sur la question migratoire, Emmanuel Macron avait souligné que le dossier doit être traité tant au niveau européen qu’au niveau des pays de transit.

« (…) (…) On a eu en quelques heures plusieurs milliers de migrants qui arrivent à Lampedusa et qui partent tous du port de Sfax. Je souhaite qu’on engage avec la Tunisie, en Européens, là aussi une politique responsable "on vous aide budgétairement" et là-dessus l’Italie et la France sont d’accord ensemble et je souhaite qu’on obtienne un accord européen. Je veux qu’on propose d’embarquer des experts, du matériel sur leurs côtes pour démanteler les réseaux de passeurs. C’est un partenariat respectueux (…) On va proposer cela aux États de transit dans la rive sud de la méditerranée », avait-il déclaré.





S.H