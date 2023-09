Faouzi Zayani : l’huile d’olive pourrait se vendre à 33,5 dinars le litre

Imprimer

Tout comme plusieurs autres produits agricoles et alimentaires, l’huile d’olive n’échappe pas à la hausse des prix. Selon les dernières prévisions, l’huile d’olive se vendrait à plus de trente dinars le litre. Des prévisions préoccupantes pour les consommateurs dans un pays producteur d’huile d’olive.

« On n’y peut rien. On ne peut pas contrôler les prix », a affirmé Faouzi Zayani, expert en politique agricole et en développement durable, dans une intervention téléphonique dans l’ « émission impossible » sur IFM, mardi 26 septembre 2023.

Analysant la situation, il a expliqué que la production nationale d’huile d’olive – tout comme la production mondiale – avait connu une chute considérable la dernière saison agricole. Il a précisé, au micro de Borhen Bssais, que la consommation mondiale en huile d’olive s’élevait à 3,3 millions de tonnes alors que la production n’était que de 2,5 millions de tonnes. « C’est la loi de l’offre et de la demande sachant que l’huile d’olive est cotée en bourse », a-t-il indiqué.

Il a signalé que les grands producteurs d’huile d’olive notamment l’Espagne, l’Italie la Grèce et la Syrie verraient leurs productions chuter notant que la hausse des températures est derrière la régression de la production ces dernières années. « La demande dépasse l’offre et c’est ce qui explique la hausse des prix », a-t-il avancé.

Affirmant que l’huile d’olive se vend actuellement à dix euros le litre en Europe, il a déclaré que le prix du litre d’huile d’olive pourrait se vendre à 33,5 dinars en Tunisie. « L’État a décidé, il y a de cela des années, d’importer l’huile végétale et la subventionner et d’abandonner notre huile d’olive. C’est la politique de l’État… La majorité de notre huile d’olive est destinée à l’export, car nous avons besoin de devises », a-t-il rappelé.

N.J.