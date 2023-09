Slah Dawdi : le nouveau découpage permettra d’abolir le tribalisme et le régionalisme

Le porte-parole du mouvement « Pour que le peuple triomphe » a commenté, mardi 26 septembre 2023, le nouveau découpage territorial opéré en prévision des élections du Conseil national des régions et des districts.

Invité de la Matinale de Shems FM, l’universitaire a affirmé que ce nouveau découpage serait la voie vers un développement global de l’ensemble des régions en Tunisie.

Dans le cadre du projet de gouvernance par les bases du président de la République Kaïs Saïed, il a été décidé de créer un nouveau parlement composé de deux chambres. La première, l’Assemblée des Représentants du Peuple, est déjà opérationnelle. La seconde; le Conseil des régions et des districts, ne verra le jour que l’année prochaine après les élections locales prévues en décembre.

En prévision de ces élections, l’État a procédé à un découpage territorial inédit. Le pays a été divisé en cinq grands districts.

Le premier district inclut les gouvernorats de : Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef.

Le deuxième district inclut les gouvernorats de : l’Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Tunis et Zaghouan.

Le troisième district inclut les gouvernorats de : Kairouan, Kasserine, Mahdia, Monastir, Sousse et Siliana.

Le quatrième district inclut les gouvernorats de : Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Tozeur.

Le cinquième district inclut les gouvernorats de : Kébili, Médenine, Gabès et Tataouine.

Notant que ce découpage rompt totalement avec ce qu’avait connu la Tunisie auparavant ; le découpage administratif suivant le maillage tribal, précolonial ou encore géographique, M. Dawdi a avancé que dans ce nouveau modèle horizontal il n’y aurait ni commandement ni leadership. « Les métropoles et les mégapoles appartiennent au passé », a-t-il souligné.

L’universitaire a ajouté que ce découpage permettrait d’abolir le tribalisme et le régionalisme pour construire une unité nationale et aller dans une dynamique de développement intégrée sur la base de plans de développement nationaux qui prennent en compte les plans régionaux et locaux, l’idée n’étant pas de créer « des entités districales ».

Selon le président du Parlement, Brahim Bouderbala, ce découpage n'a pas de caractéristiques administratives, ne relève pas de la fonction exécutive, et ne changera rien dans l'organisation des gouvernorats, des délégations et des municipalités.

N.J