Mohsen Nebti : le FMI gouverne la Tunisie depuis 2013

Le porte-parole d’Attayar Chaâbi (Courant populaire), Mohsen Nebti, a accusé, lundi 18 septembre 2023, le Fonds monétaire international d'être à l'origine de la situation chaotique en Tunisie assurant que l’institution gouverne le pays depuis 2013.

Invité de Wissal Kasraoui dans la Matinale de Shems FM, il a affirmé que toutes les politiques tunisiennes avaient été élaborées dans le cadre du plan d’action mentionné dans la lettre d’intention adressée en 2013 au FMI à l’initiative de l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Chedli Ayari et Elyes Fakhfakh, alors ministre des Finances.

« Cette lettre s’articule autour des banques publiques, l’indépendance de la BCT, le contrôle de la masse salariale, la loi sur l’investissement, la réforme bancaire et fiscale et la levée des compensations… Cette lettre est le plan qui gouverne la Tunisie jusqu’à maintenant », a-t-il assuré notant que le déficit de la balance commerciale, le déficit financier, un endettement excessif sur le plan national et international ne sont que les résultats des politiques entreprises depuis.

Revenant sur la question de l’indépendance de la Banque centrale, il a laissé entendre que cela n’avait jamais été un indicateur de succès économique, citant comme exemple le cas des pays du Golfe. Il a ajouté, dans ce sens, que l’indépendance de la BCT – « recette du FMI » – n’avait rien apporté en termes de contrôle de l’inflation et des prix sur les sept dernières années.

Selon Mohsen Nebti, si l’ancienne loi régissant l’établissement bancaire était encore en vigueur, la BCT aurait joué son rôle pleinement ; celui de prêter à l’État à des taux préférentiels, ce qui aurait, à son sens, contribué à réduire l’endettement de l’État et évité que les banques prêtent à l’État à des taux exorbitants au lieu d’appuyer l’investissement, de par le risque que cela représente. « L’indépendance de la Banque centrale est l’une des tragédies de ce pays ! », a-t-il estimé.



