Interdiction des parlementaires européens en Tunisie : Salima Yenbou déplore une décision grave

L’eurodéputée du Groupe Renew, Salima Yenbou, a déploré, jeudi 14 septembre 2023, la décision du ministère tunisien des Affaires étrangères d’interdire l’accès au territoire tunisien à la délégation de la commission des affaires étrangères (Afet) du Parlement européen.

Qualifiant cette décision de « grave et contre-productive », elle a avancé dans un communiqué que la délégation avait été invitée dans le cadre de la coopération avec la Tunisie pour rencontrer « le Premier ministre et son gouvernement, l’Assemblée tunisienne, la société civile, les syndicats comme l’UGTT, le secteur privé ainsi que les familles des prisonniers politiques ». « Tout le monde a répondu positivement à nos demandes de rencontres pour écouter et échanger avec les Tunisiens, mais le gouvernement a changé d'avis il y a quelques jours sans expliquer concrètement quelles étaient les ‘réserves’ dont la lettre des autorités tunisiennes faisait vaguement mention », a-t-elle ajouté.

« Jamais de mémoire la Tunisie n'avait fermé ses portes au Parlement européen, même sous Ben Ali. Le dialogue est pourtant fondamental pour trouver des solutions à la crise profonde, économique et sociale, que traverse la Tunisie. Notre délégation représente cinq groupes politiques de gauche, du centre comme de la droite, nous avons été élus et représentons les aspirations de millions de citoyens européens qui aiment la Tunisie », a relevé l’eurodéputée.

Rappelant les liens de coopération historiques entre l’Europe et la Tunisie, Mme Yenbou a souligné que la migration était l’un des domaines sur lesquels l’Europe et la Tunisie devraient travailler. « Renforcer notre coopération dans le domaine migratoire est essentiel, tout en respectant la dignité humaine des personnes migrantes. Il est donc important que, dans le mémorandum, cet équilibre soit respecté, et c’est ce que mes collègues de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures veilleront à demander au Conseil de l’UE », a-t-elle avancé.

La délégation européenne – composée des députés européens Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri et Emmanuel Maurel – devait effectuer une visite de deux jours en Tunisie pour rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats, des dirigeants de l’opposition et des représentants de partis politiques ainsi que les représentants des États membres de l’Europe en Tunisie pour mieux comprendre la situation politique actuelle du pays, soutenir un dialogue national inclusif après les dernières élections et évaluer le mémorandum d’entente signé en juillet entre l’Europe et la Tunisie.

N.J