Antonio Tajani : l’Europe doit mettre en œuvre l'accord signé avec la Tunisie

Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération italien, Antonio Tajani, a indiqué, selon des déclarations aux médias, rapportées, ce jeudi 14 septembre 2023, par l’agence Nova, la nécessité pour l'Europe d’en faire plus face au phénomène de l'immigration clandestine.

« Concernant le phénomène migratoire, l’Europe doit agir davantage. Nous ne devons pas nous isoler de l’Europe, mais plutôt la persuader de s’engager dans des actions plutôt que dans des paroles. Nous devons mettre en œuvre les accords, y compris l'accord signé avec la Tunisie » a-t-il souligné.

Antonio Tajani a commenté la décision de l’Allemagne et de la France, de suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d’Italie, en soulignant que la convention de Dublin n’est plus d’actualité et que le contexte actuel ne peut être appréhendé avec des accords obsolètes. « Nous avons besoin de plus de courage et de plus détermination. Nous avons besoin de l’engagement de tous » a ajouté Antonio Tajani.

Le « Règlement Dublin III », est un texte de l'Union européenne, de 49 articles, consacré au règlement juridique du droit d'asile en vertu de la Convention de Genève dans l'Union européenne pour des étrangers qui formulent une demande d'asile dans un pays et sont interpellés dans un autre pays de l'Union européenne.

Le règlement Dublin III, qui entré en vigueur le 19 juillet 2013, hiérarchise et détermine le pays responsable de l'examen d’une demande d'asile. Il délègue la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile soit au premier pays qui a accueilli le demandeur.

Le 16 juillet dernier, un Mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) a été signé en présence du président de la République, Kaïs Saïed, de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen et du Premier ministre néerlandais démissionnaire Mark Rutte, au palais présidentiel de Carthage. Il s’agit d’un partenariat stratégique et global.

M.B.Z