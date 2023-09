La relation financière entre l’Office des céréales et la BNA Bank sous la loupe

Imprimer

La situation financière de l’Office des céréales et son impact sur la BNA Bank ont été au cœur d’une réunion, tenue mercredi 13 septembre 2022, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Abdelmonem Belati, et en présence du directeur général par intérim de la BNA Bank, Ahmed Ben Moulehem, des représentants de la Banque centrale de Tunisie, du ministère du Finances, des hauts cadres de l’Office des céréales et de l’Office des terres domaniales.

Au cours de cette séance, une présentation a été faite par l'Office des céréales sur sa relation financière avec la BNA Bank. On a aussi examiné les mécanismes disponibles pour renforcer le soutien financier pour développer le secteur, notamment en ce qui concerne le système céréalier et la manière de développer les relations financières avec les offices des céréales et des terres domaniales.

Rappelons que les engagements de l’Office des céréales envers la BNA avoisinent les cinq milliards de dinars à fin juin 2023.

Selon le rapport d’examen limité sur les états financiers intermédiaires de la banque au 30 juin 2023, les commissaires aux comptes précisent : « Les engagements de l’Office des céréales envers la banque totalisent 4.957,291 millions de dinars au 30 juin 2023 (soit environ 27,9% du total des engagements de la clientèle, en bilan et hors bilan). Ces engagements sont refinancés directement auprès de la BCT pour un montant de 2.615,84 millions de dinars à cette même date. Ils ont connu une hausse de 189,22 millions de dinars (+4%) par rapport à leur niveau au 31 décembre 2022 et enregistrent un dépassement significatif du seuil de 25% des fonds propres nets de la Banque, imposé par l’article 51 de la circulaire BCT n°2018-06 du 05 juin 2018.

Le financement de l’Office des céréales a impacté de façon significative la trésorerie de la banque qui a enregistré un solde négatif de 5.056,65 millions de dinars au 30 juin 2023, contre 4.545,35 millions de dinars au 31 décembre 2022.

Il est à noter que les chèques tirés par l’Office des céréales sur la Trésorerie générale de Tunisie au titre de ses droits à la compensation, qui ne sont pas encore encaissés par la banque au 30 juin 2023, totalisent 3.224,07 millions de dinars. Enfin, les états financiers intermédiaires au 30 juin 2023 ont été arrêtés par la direction en retenant une couverture totale des engagements de l’Office des céréales envers la banque (composés de principal, agios et intérêts) par la garantie de l’État. Cette hypothèse devrait être confirmée par des décisions appropriées émanant du ministère des Finances lors de l’arrêté des états financiers annuels au 31 décembre 2023, à l’instar du précédent exercice ».

En outre, les commissaires aux comptes avaient indiqué fin 2022, que « les engagements des autres entreprises publiques (ETAP, OTD, ONH, Transtu, El Fouladh, etc.) envers la banque totalisaient 1,18 milliard de dinars au 31 décembre 2022 ».

Or, et malgré l’importance des engagements de la banque envers les établissements étatiques ou semi-étatiques, un accord a été conclu avec la BNA Bank pour fournir les fonds nécessaires à l’Office des terres domaniales dans le but de renforcer sa contribution à l'augmentation de la production de blé dur en allouant 50.000 hectares aux céréales.

Par ailleurs, il a été décidé de tenir une réunion la semaine prochaine avec les banques concernées pour mettre en place un plan d'action qui contribue au développement du travail de l’Office des céréales.

I.N