Sami Tahri : le pouvoir en place est en train de punir l'UGTT

Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du Travail (UGTT), Sami Tahri, a souligné, lors de son intervention dans l'émission Mosaïque+, mercredi 13 septembre 2023, que le pouvoir en place est en train de punir l'organisation syndicale et a rompu toute relation avec elle.

Sami Tahri a déclaré : « Si nous nous étions contentés du communiqué du 26 juillet 2021, nous aurions été aujourd'hui privilégiés et respectés, et nous aurions eu le même statut que ceux qui soutiennent le processus qui viole les droits des syndicalistes... D’ailleurs, certains d'entre eux sont proches de ministres et du gouvernement ».

Le responsable syndical a ajouté : « Il y a une campagne évidente contre l'UGTT dans le but de ternir sa réputation et pour que le peuple perde confiance en elle. On cherche à poursuivre ce que le mouvement Ennahdha a entrepris depuis 2011 ».

Il a également indiqué : « Ce régime n'est pas différent des autres. Il croit au renforcement de son propre pouvoir et à l'affaiblissement de l'autre partie ».





S.H