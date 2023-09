Mandats d’amener internationaux contre d’anciens responsables dont Youssef Chahed et Nadia Akacha

Le premier juge d'instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé d'enquêter sur les affaires de formation d'une entité terroriste et complot contre la sûreté de l'État a émis des mandats d'amener internationaux à l'encontre de douze personnes suspectes qui sont en fuite et présentes en dehors du territoire tunisien.

Une source judiciaire a assuré dans une déclaration à l’agence Tap, mardi 12 septembre 2023, que d'anciens responsables de haut niveau sont concernés par cette mesure.

La porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et assistante du procureur au pôle, Hanen Gaddes, a déclaré à l'agence Tap que les personnes visées par la décision sont Youssef Chahed (ancien chef du gouvernement), Nadia Akacha (ancienne directrice du cabinet présidentiel), Mouadh Khriji Ghannouchi, Kamal Guizani, Mustapha Khedher, Maher Zid, Lotfi Zitoun (ancien ministre et dirigeant d'Ennahdha), Abdelkader Farhat, Adel Daâdaâ, Chahrazad Akacha, Ali Hlioui et Rafik Yahia.

Hanen Gaddes a également indiqué que les enquêtes dans ces affaires se poursuivent concernant les autres suspects en fuite afin de pouvoir émettre des mandats d'amener internationaux à leur encontre.

Il s'agit d'affaires purement politiques dans lesquelles d'autres personnes ont été détenues depuis des mois, parmi lesquelles des politiciens, d'anciens ministres et des hommes d'affaires.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que l'ancien président de la République Moncef Marzouki, accusé d’atteinte à la sûreté nationale, fait l'objet de poursuites judiciaires.

S.H