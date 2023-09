17e édition de Medibat : d’éminentes personnalités confirment leur présence aux Forums et à l’exposition

Comme à l’accoutumée, l’intérêt pour le Salon Méditerranéen du Bâtiment Medibat , organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), monte au fur et à mesure de l’approche de cette échéance biennale très attendue par les professionnels du bâtiment en Tunisie et ailleurs. Les dernières nouvelles de la 17e édition du salon qui se tiendra du 4 au 7 octobre 2023, nous font savoir que d’éminentes personnalités ont d’ores et déjà confirmé leur présence aux deux Forums scientifique et économique ainsi qu’à l’exposition.

L’Afrique à l’honneur, une nouvelle fois

Le continent africain est, de nouveau, au cœur de Medibat. Plusieurs pays ont décidé d’y participer avec de hauts responsables et de délégations d’hommes d’affaires, de professionnels et de donneurs d’ordre. C’est bien le cas du Burkina-Faso qui a, officiellement, annoncé la venue d’une forte délégation qui sera conduite par le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement M. Adama Luc Sorgho.

Le forum économique qui sera une opportunité de rencontrer les décideurs et les premiers responsables des grands projets de construction sera, également, marqué par la présence du Ministre camerounais de l’Habitat et du Développement Urbain. Ce pays sera représenté aussi par la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA) du Cameroun et l’Association Nationale des Producteurs Inventeurs Artisans et Transformateurs des produits locaux (ANPIAT).

M. Josué Rodrigue NGOUONIMBA, Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo Brazzaville, participera à cette nouvelle édition de MEDIBAT, à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires et des Directeurs des structures Congolaises du secteur du bâtiment.

Le Forum scientifique, un moment fort du salon

Autre moment fort de la 17e édition du Salon, celui du Forum scientifique. Le Comité d’organisation de cette activité parallèle à l’exposition qui travaille d’arrache-pied depuis plusieurs semaines semble avoir réussi à mette en place un programme ambitieux avec des thématiques d’actualité brûlante se rapportant aux questions de l’urbanisme et de la législation, de l’écologie et du développement durable et de la technologie et de l’intelligence artificielle.

L’on s’attend à ce que des sommités dans ces domaines prennent part aux assises du Forum, présentent les derniers développements et progrès et assurent des formations spécifiques.

De prestigieuses organisations et structures prendront part à ces activités dont en particulier l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT), l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), le Conseil des Sciences de l’Ingénierie (OIT) relevant de l’OIT, l’Association KNX UC Tunisia...etc.

De même, l’on étudie encore les possibilités de présence de bailleurs de fonds de renommée pouvant avoir un apport précieux dans la réalisation des projets futuristes de bâtiments verts, intelligents et durables. Il s’agit, entre autres, de la BAD (Banque Africaine de Développement), l’Agence Internationale de Coopération Allemande GIZ, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI)…