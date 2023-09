Étude "Réflexions" : 21,4% des parents d'élèves pensent que le cartable coûte 350 dinars ou plus

Le bureau de recherche, études et conseil en marketing « Réflexions » a conduit une enquête sur « L'image et la perception de l'enseignement public et de l’enseignement privé en Tunisie » pour le compte de Business News. Cette enquête comporte un aspect qualitatif, mais aussi quantitatif.

L’étude quantitative a porté sur un échantillon de 500 parents d’élèves âgés de 25 ans et plus. Cet échantillon comporte 500 ménages, dont 91,2% sont inscrits au sein d’établissements publics, 12,2% au sein d’établissements privés, 2,2% au sein d’établissements de la formation professionnelle et 0,2% dans des écoles étrangères.

Interrogés sur le coût moyen du cartable, les réponses des parents étaient dans l’ensemble les suivantes :

- 21,4% pensent que le cartable coûte 350 dinars et plus

- 14,6% pensent que le cartable coûte entre 300 et 349 dinars

- 11% pensent que le cartable coûte entre 250 et 299 dinars

- 16% pensent que le cartable coûte entre 200 et 249 dinars

- 21,4% pensent que le cartable coûte entre 150 et 199 dinars

- 15,6% pensent que le cartable coûte moins de 150 dinars











Pour ce qui est des réponses par type d’établissements, le groupe des parents d’élèves et représentant 465 ménages a répondu de la façon suivante au sujet du coût d’un cartable dans l’enseignement public : 36,4% d’entre eux considèrent que le cartable moyen coûte 300 dinars et plus. 25,9% pensent que le coût varie de 200 à 299 dinars. 37,7% considèrent que le coût du cartable moyen est en dessous des 200 dinars.













Du côté des établissements privés, 41,5% du même échantillon ont considéré que le cartable moyen coûtait dans l’enseignement privé 300 dinars et plus, 30,8% ont considéré qu’il coûtait de 200 à 299 dinars et 27,7% ont indiqué une valeur moyenne de moins 200 dinars.

Interrogés sur la composition du cartable moyen, 92,8% ont évoqué les cahiers, 92,6% les livres scolaires, 84,4% les trousses, 43,2% des fournitures scolaires et parascolaires et 2,4% des photocopies.

« Réflexions » est un bureau d’études et de recherche en marketing et en sociologie , fondé en novembre 2008 par Manel Hammami, titulaire d'une maîtrise en psychologie sociale du travail et des organisations de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et membre actuel de la chambre syndicale des bureaux d’études et de sondage d’opinion au sein de l’Utica.

« Réflexions » est un cabinet d’études qui est plus spécialisé dans les études qualitatives et a la conviction que quand la méthodologie adoptée respecte les règles et la déontologie, l’approche qualitative pourrait très bien faire l’objet de décisions stratégiques puisqu’elle étudie profondément les tendances réelles qui émergent du terrain.

S.G