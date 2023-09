Photo du jour : la une d’Acharâa qui fait mal aux islamistes tunisiens

La une du mardi 12 septembre 2023 de l’hebdomadaire numérique Acharâa el magharibi va certainement rester dans les annales de l’Histoire récente de la Tunisie. Dans quelques années, ou quelques décennies, elle sera brandie par les islamistes pour rappeler les années de braise qu’ils sont en train de vivre aujourd’hui.

Cette une met cote à cote les photos de douze de leurs dirigeants détenus par le régime de Kaïs Saïed. Plus que les douze photos, le titre est ravageur : « Ils sont tous en prison, comme si de rien n’était ».

La roue tourne et elle a bien tourné pour les islamistes. Hier encore, quand ils étaient au pouvoir, ils s’amusaient à narguer les Tunisiens, à violer les lois et le règlement intérieur du parlement, à menacer et agresser (parfois physiquement) les adversaires et à racketter les hommes d’affaires et les nantis.

Hier encore, face à l’opposition, Noureddine Bhiri se vantait d’avoir à ses côtés des millions de Tunisiens et des puissances étrangères pour le soutenir. Sahbi Atig parlait d’échafaud et Habib Ellouze de mains coupées.

Aujourd’hui en prison, les islamistes d’Ennahdha sont seuls. Très seuls. Leurs soi-disant millions de militants ? Évaporés ! Leurs amis américains, turcs et qataris ? Aux abonnés absents ! Ils sont seuls et ils vont le rester pour un moment. Ainsi est le sort de tous ceux qui se croient puissants un jour et optent pour une politique basée sur l’injustice et la violation des lois.

De gauche à droite : Sahbi Atig (ex député), Noureddine Bhiri (ex ministre de la Justice et ex député), Abdelhamid Jelassi (ex dirigeant), Abdelkarim Harouni (ex ministre du Transport et ex député), Ali Larayedh (ex chef du gouvernement et ex député), Rached (président d’Ennahdha et ex président du parlement), Ahmed Mechergui (ex député et ex chef de cabinet du président du parlement), Riadh Bettaieb (ex ministre de la Coopération internationale), Mondher Ounissi (président d’Ennahdha par intérim), Mohamed Ben Salem (ex ministre de l’Agriculture), Said Ferjani (dirigeant), Habib Ellouz (ex député).

R.B.H.