Ministère de l’Intérieur : le sabotage délibéré des voies ferrées est passible de la peine de mort

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué, lundi 11 septembre 2023, annonçant qu’une enquête avait été ouverte pour sabotage délibéré des voies ferrées à la suite d’une plainte déposée par le représentant légal de la Société des chemins de fer, section de Gaâfour.

Le ministère de l’Intérieur indique qu’il a été révélé que le conducteur du train reliant Tunis à Kalaa Khesba avait remarqué la présence de deux pièces métalliques solidement fixées aux rails entre les stations Faj El Tamr et Kalaa Khesba, ce qui a entraîné l'arrêt du train de 13h30 à 16h30.

Le ministère note que deux incidents similaires ont été enregistrés le 9 et le 10 septembre 2023, soulignant que les unités de la Garde nationale ont pris en charge l'affaire, et les enquêtes se poursuivent en coordination avec le parquet pour élucider les circonstances de ces actes de sabotage et les personnes responsables, en vue de prendre des mesures légales à leur encontre.

Le ministère de l'Intérieur a mis en garde contre ces actes criminels qui « reflètent la volonté de certaines parties de semer le chaos et la destruction en causant des pertes en vies humaines et en équipements ».

Le département a aussi rappelé les sanctions pénales prévues en vertu de l'article 53 de la loi n° 74 de 1998 relative aux chemins de fer, qui prévoit une peine d'emprisonnement de dix ans pour toute personne coupable de sabotage des voies ferrées, de perturbation ou de mise en place d'objets ou de tout acte visant à dérailler les convois ferroviaires. Cette peine peut être portée à vingt ans de prison en cas de blessure et à la peine de mort en cas de décès.

S.H