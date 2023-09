Mandats de dépôt contre Abdelkarim Harouni, Moncef Mattoussi et Habib Mlawah

Le dirigeant du Front de salut national et avocat, Samir Dilou, a publié, lundi 11 septembre 2023, un post sur les réseaux où il affirme que le pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt à l’encontre du président du Conseil de la choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni ainsi que l'ancien PDG de la Sotugat (société tunisienne du gazoduc transtunisien) et de la Sergaz (société de service du gazoduc transtunisien) Moncef Mattoussi et du DGA d'Agil, Habib Mlawah sans les avoir interrogés.

Il a ajouté que l’ancien ministre nahdhaoui, Lamine Chakhari et l'ancien ministre dans le gouvernement de transition en 2011, Salem Miladi ont été laissés en liberté.

Le président du Conseil de la choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a été arrêté le 5 septembre. Il avait été assigné à résidence, le 2 septembre 2023, sur décision du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki. Il est visé dans une affaires de corruption financière et administrative.

Moncef Mattoussi a été limogé, par décret présidentiel, le 1er septembre, de son poste de PDG de la Sotugat et de la Sergaz.

M.B.Z