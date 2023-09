Inondations en Libye : la Tunisie exprime sa solidarité

La Tunisie a exprimé, dans un communiqué publié lundi 11 septembre 2023 par la présidence de la République, ses sincères condoléances au peuple libyen ainsi que sa solidarité absolue, suite aux importantes pertes humaines et matérielles subies à la suite des inondations qui ont balayé plusieurs régions du pays.

Le même document a précisé que le président de la République a ordonné de coordonner d’urgence avec les autorités libyennes pour les aider à surmonter cette épreuve, en fournissant les ressources humaines et matérielles appropriées afin de renforcer les efforts de recherche, de sauvetage et de soins aux blessés.

« Le peuple tunisien prie Dieu d'accueillir les victimes dans ses vastes jardins d’Eden, d'accorder un prompt rétablissement aux blessés et de protéger la Libye et son peuple frère de tout mal et malheur », a indiqué le communiqué.

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Libye, lundi 11 septembre 2023. Des pluies diluviennes avaient inondées l’Est de la Libye, frappé dimanche et lundi par la tempête "Daniel", ce qui a causé plusieurs morts et des dégâts importants.

I.N