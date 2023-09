La Biat réaffirme son engagement pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets de vie

La Biat réaffirme encore une fois son engagement vis-à-vis de ses clients et lance sa campagne sur l’épargne qui traduit le rôle de partenaire conseil qu’elle entend toujours jouer pour les accompagner et les conseiller dans leurs divers projets de vie.

Dans cette perspective, la Biat met en avant aussi bien ses conseillers de clientèles que sa panoplie de produits d’épargne qu’elle offre à ses clients afin de les aider à traverser les moments clés de la vie avec sérénité et de réaliser leurs objectifs et projets personnels les plus importants.

Ainsi, pour atteindre chacun de ces objectifs, la Biat met à la disposition de sa clientèle des solutions d’épargne adaptées et un conseil personnalisé afin qu’elle puisse mieux préparer et réaliser ses projets dans les meilleures conditions.

Pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale ou secondaire : l’offre « Epargne Résidence » permet d’acquérir ou de construire une résidence à des conditions très confortables en préparant ce projet à l’avance grâce à une phase d’épargne préalable souple et adaptée aux objectifs et à la situation personnelle de chaque client. Plusieurs variantes d’épargne résidence sont ainsi mises à la disposition des clients leur permettant d’obtenir un crédit finançant jusqu’à 90% du coût de leur projet et allant jusqu’à 10 fois leur épargne résidence. Ce crédit désigné « CREDIRESIDENCE » est remboursable sur une période allant jusqu’à 25 ans.

Pour le financement des études des enfants : l’offre « Epargne Etudes Wledna » donne la possibilité au client de constituer à son rythme une épargne en vue d’obtenir ensuite un crédit pour financer les études supérieures de ses enfants et leur donner ainsi les moyens de poursuivre leurs études dans des conditions financières confortables. Pendant la phase d’épargne, il est aussi possible de bénéficier de crédits finançant les frais annuels d’inscription des enfants dans un établissement scolaire ou les frais de rentrée scolaire lors de leurs études primaires ou d’école de base.

Pour la préparation de la retraite : l’offre « Projet Avenir Retraite » assure une sécurité financière pour l’avenir grâce à une épargne retraite taillée sur mesure et dans un cadre fiscal très avantageux. Cette offre permet aux clients de s’assurer à terme un complément de revenu pour préserver leur niveau de vie à la retraite et en profiter pleinement dans des conditions financières confortables.

Banque de référence, la Biat consolide à travers cette offre diversifiée, sa volonté de se positionner en tant que véritable partenaire qui accompagne et conseille le client pour mener à bien ses différents projets de vie et atteindre ses objectifs personnels.