Report de l’audition de Mondher Ounissi

Imprimer

L’audition du président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, a été reportée. C’est ce qu’a annoncé, lundi 11 septembre 2023 dans un post Facebook, l'avocate et membre du comité de défense Ines Harrath. Cette dernière a précisé que ce report est dû aux mêmes raisons que la dernière fois.

En effet, le 8 septembre dernier, le prévenu a préféré garder le silence, malgré la présence de son comité de défense, lors de son audition au siège de l’Unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes. L’avocate avait indiqué que les résultats de l’expertise n’étaient pas parvenus et que son client conteste la requalification de son dossier d’une affaire de droit public à une affaire de terrorisme, sans raison valable. D’où, sa décision de garder le silence.

Un jour auparavant, dans la soirée, l’avocate avait annoncé, dans un autre statut, que le ministère public près du Tribunal de première instance de Tunis avait décidé de se désister du dossier des fuites au profit du pôle judiciaire antiterroriste. Ce dernier avait chargé l’Unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes de l’enquête et des auditions. Entre temps, le prévenu devait rester en garde à vue, avait noté Me Harrath.

Rappelons que Mondher Ounissi a été arrêté mardi 5 septembre 2023 et conduit à la caserne de l’Aouina. Il est impliqué dans une affaire d'enregistrements fuités circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre 2023.

Il s’agit de conversations entre le prévenu et Chahrazed Akacha, où ce dernier révèle avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah, mais aussi, critiquer une grande partie des figures d'Ennahdha et accuser l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.

I.N