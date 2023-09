Le musée du Bardo ouvre ses portes au public le 14 septembre

Imprimer

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, dans un communiqué publié, ce lundi 11 septembre 2023, que le musée du Bardo ouvrira ses portes au public le 14 septembre.

Il a précisé que le musée sera désormais ouvert de 9h30 à 16h30 et que les visiteurs pourront découvrir de nouveaux espaces, des objets archéologiques et artistiques qui seront exposés pour la première fois, ainsi que des mosaïques et des sculptures en marbre qui seront à nouveau exposées après avoir été restaurées et entretenues.

On rappellera que le musée du Bardo a fermé ses portes à l’annonce des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021.

M.B.Z