Karbai : l'Union européenne a refusé d'octroyer l'appui budgétaire promis à la Tunisie par Ursula von der Leyen

Imprimer

L’ancien élu et activiste, Majdi Karbai a indiqué que l’ancien président du conseil ministériel italien, Giuseppe Conte, avait qualifié les visites de Giorgia Meloni en Tunisie d’inefficaces.

Intervenant le 7 septembre 2023 durant « Emission Impossible » de Borhen Bssais sur IFM, Majdi Karbai a, également, évoqué la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Ce dernier n’a pas parlé d’atteinte aux droits humains en Tunisie afin de continuer à déporter les migrants irréguliers vers ce pays. Dans la même déclaration, M. Tajani a indiqué que l'Italie et les autorités européennes continueront d'insister auprès des autorités tunisiennes pour préserver les droits et libertés.

« L’Union européenne a, dernièrement, refusé de verser les fonds d'appui budgétaire promis à la Tunisie par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et la présidente du conseil ministériel italien, Giorgia Meloni en raison de l’absence d’un accord avec le Fonds Monétaire International », a-t-il dit.

Majdi Karbai a pointé du doigt la défaillance du mémorandum d’entente signé entre la Tunisie et l’Union européenne. Il a expliqué que depuis cette date-là, à savoir le 17 juillet, jusqu’au 31 août, près de 40.000 migrants irréguliers sont entrés sur le territoire italien. 90% d’entre eux ont choisi la Tunisie comme point de départ.

L’ancien élu a expliqué que la baisse des chiffres des migrants irréguliers enregistrée durant les derniers jours est due à la dégradation des conditions météorologiques et la difficulté de traverser la Méditerranée.

Majdi Karbai a indiqué que les autorités italiennes et les thinktanks italiens ont été interpellés par le limogeage de Moncef Mattoussi, PDG de la Sotugat (Société tunisienne du gazoduc transtunisien) et de la Sergaz (Société de service du gazoduc transtunisien). Il a assuré que les autorités italiennes suivaient la situation en Tunisie de près. Il a expliqué que des thinktanks ont étudié la question de la pénurie de pain et ont remarqué que la Tunisie avait importé en 2023 moins de céréales qu'en 2022. Ceci montre que la crise du pain ne résulte pas d'une spéculation exercée par les boulangeries.

Majdi Karbai a, aussi, évoqué l'opposition de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne au mémorandum d'entente. L'Italie se retrouve en position de minorité au sein de l'Union européenne. Parallèlement à cela, la Tunisie manque de clarté et de transparence en ce qui concerne la gestion de la crise. Il est revenu sur l'absence d'interviews de ministres tunisiens et a conclu que ceci ajoutait à la confusion de la situation en Tunisie.

S.G