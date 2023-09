Une plainte de Béchir Akremi contre Taoufik Charfeddine devant un tribunal parisien

La journaliste Chahrazed Akacha a révélé, mercredi 6 septembre 2023, que l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi avait porté plainte contre l’ancien ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine devant la cour d’Appel de Paris. Elle a publié les documents prouvant les faits. Toutefois, l’objet de la plainte n’était pas mentionné.

Béchir Akremi, emprisonné depuis des mois, avait été arrêté alors que Taoufik Charfeddine était en poste.

A savoir que Taoufik Charfeddine vient de rentrer en Tunisie après un voyage de quelques jours à Paris et Bruxelles.

Il convient de rappeler, également, que Béchir Akremi a été amené dans la matinée au pôle judiciaire antiterrorisme où on lui a signifié la prorogation de sa période de détention. Le mandat de dépôt en question concerne une plainte dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd.

Béchir Akremi, avait été arrêté le 12 février 2023. L'ancien procureur, très controversé, est accusé par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de dissimulation de preuves et d'entrave à la justice. On l'accuse, également d'avoir été chargé, par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, d'innocenter des terroristes et de bloquer l'enquête portant sur les assassinats politiques.





