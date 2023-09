Prorogation de la détention de Béchir Akremi

Le membre du comité de défense de l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, Hamadi Zaâfrani a annoncé que la détention provisoire de son client a été prorogée de quatre mois.

Dans une déclaration à la Tap mercredi 6 septembre 2023, l’avocat a indiqué que Béchir Akremi a été amené dans la matinée au pôle judiciaire antiterrorisme où on lui a signifié la prorogation de sa période de détention. Le mandat de dépôt en question concerne une plainte dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd.

Hamadi Zaâfrani a également précisé que Béchir Akremi a déposé un recours contre cette décision. Il a rappelé que l’ancien procureur est visé d’un mandat de dépôt depuis le 10 mars dans cette affaire. Par ailleurs, on apprend que le comité de défense s’adressera de nouveau à la chambre des mises en accusation à propos de la demande de libération déposée depuis lundi dernier.

Béchir Akremi, avait été arrêté le 12 février 2023. L'ancien procureur, très controversé, est accusé par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de dissimulation de preuves et d'entrave à la justice. On l'accuse, également d'avoir été chargé, par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, d'innocenter des terroristes et de bloquer l'enquête portant sur les assassinats politiques.

I.L