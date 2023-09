Mercedes-Benz dévoile le concept-car Classe CLA, préfigurant les prochains modèles de la marque

Le concept-car Mercedes-Benz Classe CLA dévoilé à l’IAA Mobility 2023 à Munich, en Allemagne, offre un aperçu proche de la production de la prochaine famille de véhicules qui constitue la porte d’entrée de la marque. À l’aube d’une nouvelle ère électrique et numérique, elle représente la vision de l’entreprise d’élever cette importante catégorie de véhicules sur la base d’une stratégie de portefeuille à long terme. Conçue sur la prochaine plate-forme d’architecture modulaire (MMA) de Mercedes-Benz, l’esthétique extérieure du concept-car Classe CLA incarne le design emblématique et les performances dynamiques. Son habitacle est axé sur l’expérience client avec un confort et une commodité exceptionnels pour un avenir électrique et numérique.

« Le concept-car Classe CLA augure un tout nouveau segment 100% électrique de véhicules d’entrée de gamme chez Mercedes-Benz. La gamme comprendra quatre nouveaux modèles – un coupé quatre portes, un shooting brake et deux superbes SUV – chacun avec des attributs considérablement améliorés. Cette nouvelle famille de modèles s’inspire d’une génération d’acheteurs qui recherchent l’ambiance incomparable de Mercedes-Benz avec davantage de fonctionnalités, encore plus de confort et de sécurité et la technologie la plus avancée. Ils recherchent également un choix durable un cran au-dessus de la moyenne. Cet hypermiler est la voiture à un litre de l’ère électrique, avec une autonomie supérieure à 750 kilomètres (466 miles) en WLTP1 et une consommation d’énergie de seulement 12 kWh/cent km. Basée sur la plate-forme MMA, elle donne un aperçu de la première famille complète de voitures Mercedes-Benz développée à partir de zéro dans le cadre de notre programme Ambition 2039 dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de la chaîne de valeur dans notre flotte de véhicules neufs en 2039 », a affirmé le président-directeur général de Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius.

Le leadership technologique est évident dans les fondements de la plate-forme MMA, à l’instar du système de propulsion électrique de nouvelle génération visant une autonomie de plus de 750 kilomètres (466 miles) (WLTP). L’architecture modulaire Mercedes-Benz (MMA) est une plate-forme entièrement électrique conçue pour une famille de quatre véhicules couvrant divers styles de carrosserie. Elle devrait jouer un rôle majeur dans l’accélération de la montée en puissance de la flotte électrique Mercedes-Benz. En tant qu’élément fondamental de la stratégie électrique au sens large, elle aidera l’entreprise à réaliser ses ambitieux objectifs. Tous les véhicules de la plate-forme MMA sont développés conformément à la philosophie de "sécurité dans la vie réelle" de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz établit des normes de sécurité depuis des décennies dans la poursuite de sa vision d’une conduite sans accident.

Parallèlement, le nouveau système d’exploitation "MB.OS" constitue la base d’une interface utilisateur et d’une expérience utilisateur (UI/UX) inégalées via le super-écran MBUX dérivé de l’écran innovant du Vision EQXX intégrant des graphiques avancés en temps réel. Le concept-car Classe CLA met en avant l’utilisation de matériaux durables dans toute sa structure et son habitacle. Cela va de l’acier et de l’aluminium sobres en CO2 aux revêtements en cuir produit et traité de manière durable ainsi qu’aux habillages faits de papier. Globalement, ce show-car représente la traduction accessible du désir pour un segment de marché international jeune et dynamique.

« La technologie qui constitue le fondement du concept-car Classe CLA revient à une approche entièrement nouvelle pour Mercedes-Benz et intègre de nombreux enseignements issus de notre programme technologique révolutionnaire Vision EQXX. Nos ingénieurs ont par exemple maximisé l’efficacité en réduisant les pertes dans son système d’entraînement électrique de 800 V. Celui-ci se distingue également par une chimie innovante des cellules de batterie ainsi que par un niveau d’intégration élevé permettant une excellente densité énergétique. Je suis convaincu que notre plate-forme MMA nous permettra d’offrir aux clients de ce segment du marché une combinaison unique de performances, de durabilité, de sécurité et de confort, associée à une expérience numérique exceptionnelle », a indiqué Markus Schäfer, membre du Conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie.

