Sami Ben Abdelaali dément les accusations qui ont conduit à sa radiation du parlement

Le député radié du parlement Sami Ben Abdelaali a démenti, mercredi 6 septembre 2023, les accusations portées à son encontre notamment en ce qui concerne la subtilisation de deniers publics du consulat de Tunisie à Palerme, la falsification des diplômes outre divers autres crimes.

Au micro de Borhen Bsaïes dans une intervention dans "l’Émission impossible" sur IFM, M. Abdelaali a mis au défi ses détracteurs de présenter n’importe quel document prouvant qu’il a demandé une augmentation en 21 ans de carrière ou qu’il a falsifié des documents.

Pour lui, son licenciement était une décision politique, décidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Rafik Abdessalem en 2012, car il a été membre du comité central du RCD.

« C’est un licenciement abusif et ses accusations sont des tentatives misérables pour détourner l’attention de l’opinion publique », a-t-il précisé. Et d’expliquer qu’en 2013 et suite à son licenciement, il a déposé une plainte auprès du tribunal compétent à Palerme qui a condamné la partie tunisienne à lui verser une indemnisation et à le réaffecter à son poste. La partie tunisienne a versé les indemnités mais ne l’a pas réintégré. Et en 2016, elle a fait appel en ce qui concerne la catégorie de son contrat de travail pour le rétrograder de la catégorie 1 à la catégorie B1. Le tribunal a émis un jugement en faveur de la partie tunisienne et calculé le montant qu’il devait rendre à la partie tunisienne. Estimant qu’il y a eu une erreur de calcul, il a fait appel et la justice italienne devrait trancher dans l’affaire le 1er février 2024.

Ainsi et selon lui, l’affaire est toujours en cours et il n’y a pas de verdict définitif. En parallèle, il a indiqué que l’affaire n’est pas traitée dans les tribunaux tunisiens et qu’il n’a même pas de contraventions impayées. Il a précisé qu’il a transmis, via son avocat, tous les documents prouvant ses dires à la commission de règlement intérieur au sein du parlement.

Interrogé par l’animateur sur l’identité des personnes le visant, Sami Ben Abdelaali a martelé : « Je suis une personne visée, ça c’est clair ! Mais, je ne sais pas qui sont les parties qui me visent ! ».

Et d’ajouter, cependant : « La radiation de mon nom, illégale, sans respect des procédures et sans motifs légaux et constitutionnels, soulève des questions ».

Rappelons que Sami Ben Abdelaali avait annoncé, le 28 août 2023, qu’il avait été radié du Parlement et son salaire était gelé depuis deux mois. Le jour même son nom a été supprimé du site web de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP).

D’ailleurs, son bloc parlementaire, le Bloc national indépendant a publié, le 31 août 2023, un communiqué appelant le président du parlement Brahim Bouderbala à réviser sa radiation.

I.N