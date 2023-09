Dilou : le dossier des nominations inclut des journalistes ayant travaillé à la Kasbah sous Caïd Essebsi

Imprimer

Intervenant le 6 septembre 2023 durant « Émission Impossible » de Borhen Bssais sur IFM, Samir Dilou a insisté sur le fait qu’il était l’avocat des plusieurs membres d’Ennahdha et qu’il n’était pas concerné par l’impact politique des enregistrements fuités liés au président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, et circulant sur les réseaux sociaux depuis le soir du samedi 2 septembre 2023. Il se prononcera au sujet de ces enregistrements après la réalisation des tests techniques par les autorités concernées.

Pour rappel, ces enregistrements sont des parties de discussions téléphoniques entre Mondher Ounissi et la journaliste, Chahrazed Akacha. On y entend le président d’Ennahdha révéler avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah, mais aussi, critiquer une grande partie des figures d'Ennahdha et accuser l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.

Quant à Chahrazed Akacha, elle a assuré avoir eu ces échanges dans le cadre d'une enquête journalistique. Elle a expliqué qu'elle collectait des témoignages pour un livre, que Mondher Ounissi savait qu'il était enregistré et qu'elle n'a pas fait fuiter les discussions.

De son côté, Mondher Ounissi a nié être en contact avec la journaliste. Il a, également, nié être la personne s'exprimant dans les enregistrements fuités. Il a affirmé, dans une vidéo publiée le 4 septembre 2023, qu'il s'agissait d'un montage et d'une séquence audio réalisée par une intelligence artificielle.

Notons que Othman Jenayah avait, en guise de réaction, publié une vidéo assurant ne jamais avoir rencontré Mondher Ounissi. Il a, également, porté plainte contre ce dernier.













Concernant son client, ancien chef du gouvernement et ancien leader d’Ennahdha, Hamadi Jebali, Samir Dilou a expliqué que ce dernier avait été interrogé sur les recrutements et les nominations ayant eu lieu alors qu’il était à la Kasbah. Il a révélé que le dossier de l’enquête concernait, aussi, des nominations ayant eu lieu alors que feu Béji Caïd Essebsi était à la tête du gouvernement de transition en 2011.





« Il s’agit de personnes connues… Je ne peux pas citer de noms… Des journalistes ayant travaillé à la présidence du gouvernement sous Béji Caïd Essebsi sont concernés, avant les gouvernements formés par Ennahdha… Il semblerait que le dossier n’ait pas été bien constitué. Des questions concernent des contrats de prestations de services. Or, tout le monde sait que pour les prestations de service, contrairement à la fonction publique… prenant en considération plusieurs critères… et tant qu’il n’y a pas d’emploi fictif et d’écart entre la rémunération et le travail réalisé, le président du gouvernement est libre de nommer des prestataires », a-t-il ajouté.

Samir Dilou a assuré qu’il n’y a pas eu de recrutement de plus de 200.000 fonctionnaires sans respecter les procédures du temps de la Troïka. Il a estimé que les déclarations au sujet de fonctionnaires publics bloquant l’administration et complotant de l’intérieur étaient une manœuvre visant à dissimuler l’échec du pouvoir en place.

Samir Dilou a considéré que les instructions émanant du président de la République, Kaïs Saïd, liées à plusieurs questions telles que la pénurie de pain, étaient basées sur des contre-vérités, de fausses informations, un déni et un rejet de la réalité. Il s’agit d’une fuite en avant.

Pour rappel, Hamadi Jebali a été arrêté durant la matinée du 5 septembre 2023 et conduit à la caserne d'El Aouina, puis libéré l'après-midi du même jour.

S.G