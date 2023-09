Arrestation d’Abdelkarim Harouni

Le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a été arrêté, ce mardi 5 septembre 2023, confirme le conseiller politique au sein du mouvement Riadh Chaibi.

Abdelkarim Harouni a été assigné à résidence, samedi 2 septembre 2023, sur décision du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki. Une décision prise conformément à l’article 5 du décret du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence, « le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne, résidant dans une des zones prévues à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics desdites zones ».





Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi a également été arrêté dans la soirée. Il était au centre de la polémique liée aux enregistrements fuités de ses conversations avec la journaliste Chahrazed Akacha.

Plus tôt dans la journée, l’ancien dirigeant au sein d’Ennahdha et ex-chef du gouvernement Hamadi Jebali a, lui aussi, arrêté avant d’être remis en liberté après quelques heures. Selon l’avocat Samir Dilou, il a été auditionné pendant sept heures à propos des recrutements et des nominations effectués alors qu’il était à la tête du gouvernement.





S.H