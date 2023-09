Arrestation de Mondher Ounissi

Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, a été arrêté ce soir du mardi 5 septembre 2023 et conduit à la caserne de l’Aouina, apprend Business News de deux sources d'Ennahdha.

Mondher Ounissi est impliqué dans l’affaire d'enregistrements fuités circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre 2023. Il s’agit de conversations entre Chahrazed Akacha et Mondher Ounissi.

On y entend le président du mouvement Ennahdha révéler avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah, mais aussi, critiquer une grande partie des figures d'Ennahdha et accuser l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.

Publiés initialement par la page « Sayeb Salah », la journaliste assure qu’elle n’est pas la source de la fuite, mais que le responsable est Mondher Ounissi. Elle l’accuse de complicité avec le pouvoir en place et de vouloir mettre la main sur le mouvement Ennahdha.

Mondher Ounissi a, quant à lui, remis en cause l’authenticité des enregistrements, assurant qu’il s’agit d’enregistrements fabriqués réalisés par une intelligence artificielle.



Dans cette affaire, une plainte a été déposée aujourd’hui par l’homme d’affaires Othman Jenayah et son fils Hussein Jenayah. Ce dernier a soutenu, sur sa page Facebook, que « l’enregistrement fuité n’est qu’un tissu de mensonges et de calomnies ».





S.H