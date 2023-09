Quand Mezri Haddad tacle Hamadi Jebali

Imprimer

Le philosophe et ancien ambassadeur de Tunisie auprès de l'Unesco, Mezri Haddad, a publié, ce mardi 5 septembre 2023, un post sur les réseaux sociaux où il tacle avec un humour au vitriol l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali.

Commentant l’arrestation, ce matin, de l’ex dirigeant d’Ennahdha, Mezri Haddad y est allé de son pronostic sur les raisons possibles de cette décision dont les motifs officiels n’ont toujours pas été révélés.

Postant la photo de Hamadi Jebali dans les bras de l’ancien sénateur américain, John McCain, Mezri Haddad a écrit ces mots : « Le 23 février 2012, après l'effondrement de l'État national dû à la révolution Bouaziziste, le leader du mouvement néoconservateur et criminel de guerre au Vietnam et en Irak, John McCain, dans les bras du terroriste et collabo Hamadi Jebali. La question à se poser est la suivante : a-t-il été arrêté à cause de sa traîtrise, pour avoir extradé Baghdadi Mahmoudi avec la complicité de Béji Caïd Essebsi, ou exporté le terrorisme vers la Syrie avec la complicité de Moncef Marzouki ou encore pour avoir vendu des sociétés et des biens immobiliers au Qatar et à la Turquie, ou pour avoir conclu des accords commerciaux avec des parties étrangères et locales hostiles à la Tunisie et à ses intérêts suprêmes… ou alors pour avoir dépassé la vitesse autorisée entre Tunis et Sousse ? ».

Hamadi Jebali a été arrêté ce matin à son domicile à Sousse, par une brigade de la Garde nationale d'El Aouina. Les forces de l'ordre ont procédé à une fouille de son domicile et ont saisi des équipements électroniques, dont un ordinateur portable.

Hamadi Jebali est visé par plusieurs enquêtes. Il avait été arrêté le 23 juin 2022 puis libéré le 27 du même mois dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Il a, aussi, été auditionné le 1er novembre 2022, dans le cadre de l'enquête visant l’Association Namaa.

M.B.Z