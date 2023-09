Découverte à Sfax d’un nouvel atelier de fabrication d’embarcations clandestines

Imprimer

Un nouvel atelier destiné à la fabrication d’embarcations utilisées pour la migration clandestine a été découvert par les unités de la Garde nationale à Jebeniana, renforcées par des équipes de renseignement centrales. C’est ce qu’a indiqué, mardi 5 septembre 2023, un communiqué de la direction générale de la Garde nationale.

Cinq embarcations en fer et des outils pour la fabrication de ce genre de bateaux ont été également saisis.

Dans le même contexte, un individu, condamné à un an et quatre mois de prison et recherché par diverses unités sécuritaires et judiciaires pour la formation d’une entente pour l’organisation d’opérations de migration clandestine et de traite humaine, a été arrêté.

Le ministère public, après sa consultation, a décidé de prendre les mesures judiciaires nécessaires.

Début juillet dernier, un autre atelier destiné à la fabrication d’embarcations utilisées pour la migration clandestine avait été découvert, par les unités de la Garde nationale à Jebeniana.

I.N