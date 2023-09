Mseddi exprime ses inquiétudes au sujet d'un possible complot visant Saïed lors de la prochaine présidentielle

L’ancienne membre de Nidaa Tounes et actuelle députée, Fatma Mseddi a affirmé que des bus transportaient, la nuit, des migrants subsahariens vers la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax. Elle a indiqué que les subsahariens continuaient à affluer vers la ville.

Invitée le 5 septembre par Wissal Kassrawi Gharbi à « La Matinale » sur Shems Fm, Fatma Mseddi a assuré que les Sfaxiens demandaient la déportation des migrants en situation irrégulière. Elle a indiqué que le nombre de migrants irréguliers se trouvant à Sfax a augmenté, voir est redevenu égal à celui d’avant la visite du président de la République, Kaïs Saïed à la date du 10 juin 2023.

« Il n’y a pas d’instruction ou d’ordre de les stopper… Sfax subit les conséquences de ce phénomène… Les Africains sont regroupés à Bab Jebli qui est un symbole de Sfax. Quelques projets tels que la bibliothèque numérique se sont transformés en salle de bains des Africains… Ceux se rendant à la mosquée Sidi Lakhmi pour prier les trouvent en train de se doucher… C’est le chaos ! », a-t-elle ajouté.

Fatma Mseddi a indiqué que la mise en place d’un camp signifiait le début de la colonisation de la Tunisie. Elle a estimé que parmi ces migrants en situation irrégulière se trouvaient des criminels. Il pourrait même s’agir de membres du groupe terroriste Boko Haram.

Pour ce qui est de la question de l’obtention des visas par des Tunisiens, Fatma Mseddi a demandé la mise en place du système de remboursement des frais de dossiers. Elle a estimé que l’Union européenne devait traiter d’égal à égal avec la Tunisie. Elle a évoqué la possibilité de mettre en place un visa pour les Européens.



« Nous allons étudier, au niveau de l’Assemblée des représentants du peuple, l’accord conclu par Moncef Marzouki permettant aux Africains d’entrer sur le territoire tunisien… Je souhaite voir toute personne désirant entrer sur le territoire tunisien demander un visa… L’Union Européenne traite la Tunisie et l’Afrique comme étant une source d’argent », a-t-elle poursuivi.

Concernant l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie), Fatma Mseddi a exprimé ses inquiétudes face à un possible complot visant le président de la République, Kaïs Saïed, lors de la prochaine présidentielle. Ceux ayant cet objectif ont la possibilité de faire appel à des personnes nommées depuis 2011. Ceci justifierait, selon elle, une révocation des membres de l’Isie et le changement de sa composition. Elle a appelé le président à revoir les nominations au sein de l’Isie.

Fatma Mseddi a rappelé que le conseil de l’Isie devait compter neuf membres. Le président de la République a la possibilité de renouveler la nomination de Farouk Bouasker à la tête de cette instance. Néanmoins, nommer des personnes aux postes vacants n’est pas suffisant. Il faut avoir une composition conforme à la loi et non-temporaire. Fatma Mseddi a indiqué qu’elle était favorable à la tenue d’une élection présidentielle en 2024, mais à condition de renforcer l’équipe du président et d’y intégrer des compétences.

Par la suite, Fatma Mseddi a indiqué que le mouvement Ennahdha était impliqué dans un réseau de financements douteux et passant par plusieurs pays. Ses plus grands leaders sont impliqués dans des affaires de complots. Elle a qualifié Ennahdha d’organisation terroriste et a considéré que les enquêtes judiciaires en cours devaient conduire à sa dissolution.

Revenant sur les extraits fuités concernant le président provisoire du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, Fatma Mseddi a considéré que celles-ci déformaient la réalité et cherchaient à faire croire que M. Ounissi avait pour objectif de réformer Ennahdha et d’en faire un parti civil et non-religieux. Ils veulent croire que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, n’est pas en conflit avec Ennahdha. L’élue a considéré qu’il s’agissait d’une tentative visant à semer le doute au sein des Tunisiens et de ceux soutenant le processus entamé le 25 juillet 2021. Elle a considéré qu’il s’agissait en vérité d’un conflit entre deux clans : celui de Mouadh Ghannouchi et celui de Rafik Abdessalem.

Fatma Mseddi a indiqué que des députés préparaient une proposition de loi visant à réviser le décret n°88 portant organisation des associations et le décret n°87 portant organisation des partis politiques. Il interdira le financement étranger des associations. Il inclura le financement public des associations, la numérisation et de créer une base de données afin de suivre les activités des associations. La révision du décret permettra aux associations nationales de jouer leur rôle. Elle a mis l’accent sur la dangerosité des relations entre les associations et les entités étrangères. L’élue a considéré que les associations peuvent gagner de l’argent en organisant des fêtes.

Fatma Mseddi a, aussi, indiqué que les secrétaires généraux des municipalités n’ont pas été officiellement chargés de jouer par intérim le rôle d’officier de l’état civil. Il ne s’agit pas d’un refus d’exercer cette fonction, mais de l’absence d’une décision. Elle a considéré que certaines personnes proches du président l’induisaient en erreur. Ceci sert les intérêts des frères musulmans. Elle a indiqué que les nahdhaouis étaient capables de provoquer le chaos par n’importe quelle institution.

Fatma Mseddi a critiqué la prise de décision de façon radicale et a estimé que certaines mesures devaient être introduites graduellement. Elle a, également, critiqué les limogeages non suivis de nominations. Elle a cité l’exemple du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des mines, sans ministre depuis le 4 mai 2023.





