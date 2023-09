Bassem Ennaifer : la souscription à l’emprunt obligataire national 2023 est une réussite

L'expert en économie, Bassem Ennaifer, a estimé, mardi 5 septembre 2023, que la souscription à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023, fixée à 700 millions de dinars (MD), sera une réussite.

En effet, les souscriptions ont démarré mardi 5 septembre et s’achèveront le mardi 12 septembre 2023.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm, M. Ennaifer a rappelé que selon la loi de finances 2023, l’État compte collecter 2,8 milliards de dinars via les emprunts obligataires.

Et de noter que la première tranche a permis de capter un peu moins de 715 MD alors que la deuxième a capté plus de 800 MD. Il s’attend aussi à ce qu’une quatrième tranche de 700 MD soit émise avant la fin de cette année.

Pour lui, les anciennes opérations sont des réussites et il s’attend à ce que celle-ci et celle d’après réussissent également. Une réussite qui est due au bon rendement offert par cet investissement, explique-t-il.

Pour lui, l’émission d’emprunt obligataire deviendra une habitude pour financer le budget à travers le marché intérieur. Il pense même que le montant de financement sera appelé à la hausse.

En août dernier, un arrêté fixant les caractéristiques et les conditions d’émission de la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions, a été publié dans le Jort n°091 du 14 août 2023.

I.N