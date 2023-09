Un avion tunisien en situation difficile à l'aéroport d'Alger ? C'est faux

Le 3 septembre 2023, une vidéo en 3D montrant un moteur d'avion en feu en plein vol a été viralement partagée. Selon la description, la vidéo montre un avion tunisien en difficulté à l'aéroport d'Alger, avec la suggestion que l'avion devait atterrir d'urgence à Alger. « Le moteur ne fonctionne pas correctement en raison d'un dysfonctionnement technique. C'est pourquoi l'avion doit atterrir immédiatement. Le pilote va déployer les trains d'atterrissage ».

La vidéo a rapidement accumulé plus de 5 millions de vues et plus de 30 000 commentaires en quelques jours. Elle a également été partagée sur d'autres pages. Cependant, une vérification de la source de la vidéo a révélé qu'il s'agissait en réalité d'une vidéo de jeu, et il est évident dès le premier regard que ce n'est pas réel, elle est bien faite en 3D. Même le son a été ajouté artificiellement. Pour ce qui est la source de la page, elle appartient à « Hassun Gamer » un créateur de jeux vidéo algérien.

La page « Hassun Gamer » a été créée le 2 mai 2018 et diffuse des simulations de jeux vidéo, la page a déjà publié la même vidéo mais avec différentes descriptions. Dans d’autres vidéos, on parle d’un avion égyptien ou encore d’un avion libyen.

Comment créer un jeu vidéo ?

Tout commence par la conception d’une idée, il faut commencer par développer davantage cette idée, créer des documents et formuler chaque système, niveau, style artistique.

Beaucoup de gens aiment développer une version très simple de leur jeu avec des graphismes de base pour rapidement comprendre comment il se jouera avant de tout peaufiner. Mais pour créer un jeu vidéo il faut avoir le talent d’un développeur.

Pour la création d’un jeux vidéo il vous faudra, un moteur de jeu qui est un logiciel ou un framework qui vous permet, en tant que développeur, de créer des jeux. Il fournit une plate-forme pour structurer votre jeu, créer des niveaux, attribuer une logique aux objets et le construire sur votre plate-forme spécifiée. Il existe un grand nombre de moteurs de jeu, chacun d'entre eux offrant des fonctionnalités et des spécialités différentes ( Unity, Unreal Engine, Godot, Phaser…)

Il existe différents types de jeux et des plates-formes pour lesquelles on peut développer :

2D : C'est ce que la plupart des moteurs de jeu proposent et c'est généralement la meilleure étape pour les développeurs de jeux débutants.

3D : C'est ce que fournissent de nombreux moteurs de jeu populaires et c'est également une excellente première étape pour les débutants.

Mobile : Cela peut vous ouvrir à un tout nouveau marché et à une interface utilisateur avec des commandes tactiles.

Réalité virtuelle (VR) : Il s'agit d'un secteur en croissance rapide de l'industrie du jeu qui permet des expériences immersives.

Réalité augmentée (AR) : C'est une technologie qui a des utilisations à la fois dans et hors de l'industrie du jeu, il existe donc de nombreuses applications pour elle.

