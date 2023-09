Ons Jabeur, Mondher Ounissi, administration… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée 4 septembre 2023.

Ons Jabeur quitte l’US Open

Ons Jabeur ne continuera pas l’aventure à l’US Open. La tenniswoman tunisienne s’est inclinée en huitièmes de finale, dans la soirée de lundi 4 septembre 2023, face à la Chinoise, Zheng Qinwen (23e au classement WTA) en deux sets (2-6 ; 4-6).



Mondher Ounissi tire à boulets rouges sur Chahrazed Akacha

Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi a publié une vidéo, lundi 4 septembre 2023, pour répondre aux accusations de la journaliste Chahrazad Akacha, ainsi qu’aux enregistrements fuités sur les réseaux sociaux. Mondher Ounissi a affirmé que les enregistrements étaient fabriqués, assurant que ce n’étaient pas sa voix. « Tu es qui toi ? Qui est derrière toi ? Tu as ramené des génies en intelligence artificielle pour monter les enregistrements. J’ai, moi-même, douté de l’authenticité de l’enregistrement [...] Tu es une honte pour les journalistes et pour les femmes tunisiennes », a-t-il déclaré.

Rencontre Saïed-Hachani : vers un audit des recrutements effectués depuis 2011

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 4 septembre 2023, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, au palais de Carthage. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur la situation générale du pays en général, ainsi que sur l'action du gouvernement au cours des dernières semaines. Le président de la République a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à assainir les institutions de l'État « en expulsant tous ceux qui les ont infiltrées illégalement, en particulier ceux qui ne respectent pas les principes du service public et le principe d’impartialité ».

Zied El Heni laissé en liberté

Convoqué lundi matin 4 septembre 2023 par la brigade anticriminalité de Ben Arous relevant de la Garde nationale, le journaliste et ancien membre du Conseil municipal de Carthage Zied El-Heni a été laissé en liberté. Dans un statut datant du même jour, M. El-Heni a annoncé : « Après plusieurs heures d’attente, la décision du ministère public est tombée… liberté ». Et d’ajouter : « L'un des étranges paradoxes est que malgré une totale confiance dans l’innocence face aux accusations qu'on essaie de nous imputer, on se sent quand même heureux simplement parce qu'ils m' ont laissé en liberté ».

Vers la révision de l’accord de libre-échange avec la Turquie

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations œuvre actuellement à réviser les dispositions de l’accord de libre-échange, conclu avec la Turquie. L’objectif étant de limiter l’aggravation du déficit budgétaire avec ce pays. C’est ce qu’a rapporté la Tap, lundi 4 septembre 2023, en se référant à un document du ministère. Cela passera par l’élargissement de la liste négative des produits non concernés par une taxation préférentielle, et en se focalisant sur les produits qui ont un équivalent produit localement et sur les secteurs qui passent par des difficultés à cause de l’intensification de l’importation de produits turcs.