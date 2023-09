La fédération tunisienne de tennis exprime son soutien à la tenniswoman Selima Sfar

La fédération tunisienne de tennis et sa présidente, Salma Mouelhi ont exprimé leur soutien à la tenniswoman tunisienne Selima Sfar. Cette dernière avait révélé avoir été violée par son entraîneur durant trois ans alors qu'elle n'avait que douze ans. Elle s'entraînait, en ce temps-là, en France.

Dans un communiqué du 30 août 2023, la présidente de la fédération a rappelé que Selima Sfar était la première tenniswoman arabe à intégrer le Top 100 du classement en se positionnant à la 75e place. Selima Sfar a ouvert les portes du tennis professionnel.

« Selima Sfar était et sera une légende du tennis tunisien et arabe. Elle a défendu le drapeau tunisien à l'occasion de plusieurs événements internationaux et mondiaux et a fait honneur au sport tunisien... Selima Sfar a refusé de jouer pour la France malgré les tentatives de persuasion, et elle choisit de jouer pour la Tunisie. Ceci suffit, à lui seul, pour lever notre chapeau à cette héroïne et pour lui rendre hommage pour ce qu'elle a accompli pour la Tunisie tout au long de sa carrière professionnelle », a ajouté la même source.













Pour rappel, Selima Sfar avait révélé, dans une interview accordée au journal français « L'Équipe », parue le 28 août 2023, avoir été violée par son ancien entraîneur Régis de Camaret à de nombreuses reprises alors qu’il était son entraîneur. Il a abusé d’elle durant trois années. Selima Sfar avait intégré son académie à Biarritz à l'âge de douze ans et l'a quittée à l’âge de seize ans.

« Quand j'avais 12 ans et demi, j'ai été abusée par Régis de Camaret. Personne ne connaît mon histoire… J'ai mis longtemps à me libérer. C'est un gros traumatisme. Quand ça arrive, on se dit : j’ai tout sacrifié pour ça, il faut que j'y arrive. J'ai bossé comme une malade. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais faible, lâche, nulle. Jusqu'à ce que je comprenne. Aujourd'hui, à 46 ans, je peux parler parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et été aidée. La honte a disparu. Quand je pleure, c'est de l'émotion. Ce ne sont pas les mêmes larmes. La honte s'est transformée en fierté. Je suis fière de ce que je suis devenue » a-t-elle révélé.

Régis de Camaret a été condamné en 2014 à dix ans de prison ferme pour le viol de deux mineures.

