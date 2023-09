PDG de Agil : nous couvrirons le manque en carburant si la grève est maintenue

Le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP) – Agil, Khaled Bettin, est intervenu, ce mardi 29 août 2023 dans « La Matinale » de Shems FM, animée par Wissal Kassrawi.

Il a affirmé que la société assurera la couverture d’un quelconque manque de carburant si une grève est décrétée dans le secteur, précisant qu’un plan d’action a été élaboré pour couvrir la pénurie et fournir aux stations les quantités nécessaires pour couvrir la consommation et la demande des citoyens.

Khaled Bettin a critiqué le report annoncé des grèves, si un accord n’est pas conclu, pour les 14 et 15 septembre, qui coïncident avec la rentrée scolaire.

La commission centrale de réconciliation s'est réunie, hier, au siège de la direction générale pour examiner le préavis de grève de deux jours, les 31 août et 1er septembre 2023, dans le secteur des carburants. Il a été décidé de reporter la grève au 14 et 15 septembre.

Étaient présents du côté syndical, Le secrétaire général la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouen Smiri et Abdeljalil Chakhari, membre de la Fédération générale. Un représentant de l'Union tunisienne du commerce, de l'industrie et de l’Artisanat (Utica) était également présent.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations sur les points mentionnés dans le préavis de grève, dans le cadre d'une séance de travail qui se tiendra le 6 septembre 2023.

Rappelons que le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

M.B.Z