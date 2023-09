Utap : vers une possible crise du lait dans les mois à venir

Naceur Amdouni, membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), est intervenu, ce mardi 29 août 2023, dans l’émission impossible » animée par Borhen Bsaies et diffusée sur IFM.

Il a mis en garde contre une possible pénurie de lait dans les mois à venir, appelant l’État à agir très vite pour l’éviter.

« Nous vivons des difficultés mais parler de crise en ce moment est exagéré. Néanmoins, le problème est sérieux et doit être sérieusement pris en considération car autrement, dans six mois tout au plus, nous rencontrerons une crise du lait. Le système d’approvisionnement est basé sur la production et la consommation quotidiennes et le stock stratégique auquel nous recourons quand il y a des perturbations et aujourd’hui le stock stratégique est de 15 millions de litres alors qu’il était de 38 millions de litres l’an dernier et cette baisse annuelle signifie que nous utilisons ce stock et qu’il est voué à s’épuiser et là nous serons contraints d’importer comme en 2012 et 2018 » a expliqué le responsable.

Il a ensuite souligné que la Tunisie entrera bientôt dans la période de baisse de productivité dû au repos biologique des vaches mais dire qu’on rencontrera une crise comme l’an dernier est alarmiste et que les autorités, en collaboration avec les organismes intervenant dans le secteur, sont en train d’œuvrer à ce que cela ne se produise pas.

« Nous allons vers des difficultés mais j’appelle les citoyens à ne pas faire preuve d’engouement et à ne pas se ruer sur le lait parce que c’est cela qui pourrait causer une pénurie. Nous espérons des pluies qui nous permettront de renflouer le stock stratégique mais non, nous n’allons pas traverser une crise comme l’année dernière, je tiens à rassurer les citoyens » a conclu Naceur Amdouni.

M.B.Z