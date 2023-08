Covid-19 – Hechmi Louzir : Il n’y a toujours pas de sous-variant Eris en Tunisie

Imprimer

Alors que plusieurs pays retiennent leurs souffles face à une recrudescence des cas Covid-19, les autorités sanitaires en Tunisie assurent que les nouveaux sous-variants apparus dans le monde ne représentent pas d’urgence sanitaire. Certains de ces sous-variants ne sont toujours pas apparus en Tunisie.

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a assuré, vendredi 25 août 2023, que le nouveau sous-variant d’Omicron – EG.5 appelé également Eris – n’avait pas encore été détecté. Intervenant dans la Matinale de Shems Fm, il a indiqué, au micro de Wissal Kasraoui, que les derniers séquençages génomiques du SARS-Cov-2 réalisés avaient prouvé l’inexistence de ce sous-variant pour le moment.

Revenant sur les symptômes, Hechmi Louzir a précisé que les personnes qui ont attrapé le variant Eris avaient présenté les mêmes symptômes que les personnes infectées par le variant Omicron ; fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal, diarrhée et vomissements dans certains cas. « Ce sous-variant n’est pas plus dangereux qu’Omicron », a-t-il relevé rappelant que le vaccin contre le Covid-19 permet de prévenir les complications.

Eris a été classé récemment « variant d’intérêt » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce sous-variant a été détecté dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, entre autres. « Au 7 août 2023, 7.354 séquences d’EG.5 ont été soumises à la GISAID par 51 pays. La plus grande partie des séquences d’EG.5 provient de Chine (30,6%, 2.247 séquences). Les autres pays ayant soumis au moins 100 séquences sont les États-Unis d'Amérique (18,4%, 1.356 séquences), la République de Corée (14,1%, 1.040 séquences), le Japon (11,1%, 814 séquences), le Canada (5,3%, 392 séquences), l’Australie (2,1%, 158 séquences), Singapour (2,1%, 154 séquences), le Royaume-Uni (2,0 %, 150 séquences), la France (1,6 %, 119 séquences), le Portugal (1,6 %, 115 séquences), et l’Espagne (1,5 %, 107 séquences) », lit-on dans un communiqué de l’OMS publié mercredi.

L’OMS a expliqué que le sous-variant EG.5 était de la lignée XBB.1.9.2 d’Omicron. Eris a été signalé pour la toute première fois le 17 février 2023. Il se distingue par sa vitesse de propagation, mais ne représente, pour le moment, qu’un faible risque pour la santé publique, selon l’OMS.

« Bien que l’EG.5 ait montré une prévalence accrue et des propriétés d'échappement immunitaire, il n’y a pas eu de changements en termes de gravité de la maladie à ce jour », a avancé l’OMS notant toutefois que le sous variant « EG.5 peut entraîner une augmentation de l’incidence et devenir dominant dans certains pays, voire dans le monde entier ».

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

N.J.