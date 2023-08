En prison, Rayen Hamzaoui sombre dans un coma hypoglycémique

Imprimer







Le comité de défense de l’ancien maire d’Ezzahra, Rayen Hamzaoui, a annoncé, jeudi 24 août 2023, que son état de santé s'était gravement détérioré, soulignant qu’il avait plongé dans un coma causé par une forte baisse du taux de glycémie, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital.

Le comité de défense a précisé, qu'il avait constaté un retard dans l'administration des premiers secours nécessaires, rappelant que Rayen Hamzaoui était en grève de la faim depuis sept jours.

Dans ce contexte, le comité de défense a condamné le harcèlement et les pressions constants exercés sur l’ancien maire par certains agents pénitenciaires, ayant tenté de le persuader de mettre un terme à sa grève de la faim.

Face à ces derniers développements, le comité de défense a fait porter la responsabilité de l'intégrité physique de Rayen Hamzaoui à toutes les parties concernées.





Pour rappel, Rayen Hamzaoui a été arrêté dans une affaire de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État impliquant plusieurs personnalités politiques importantes. On lui reproche de conspirer contre le pays avec plus d'une vingtaine de personnes dont Hakim Ben Hamouda, ancien ministre des Finances et grand expert économique dans plusieurs instances internationales, Mofdi Mseddi, ancien secrétaire d’État chargé de la communication de trois chefs du gouvernement et d’un président de parlement, Maya Ksouri, grande avocate et célèbre chroniqueuse politique, Sawsen Maâlej, célèbre comédienne, Chahrazed Akacha, Malak Baccari, journalistes et Nadia Akacha, ancienne cheffe de cabinet du président de la République.









S.H